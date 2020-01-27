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27января
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сегодня, 14:58 6

Опубликован номер горячей линии для застрявших в Хэйхэ туристов (видео)

Опубликован номер горячей линии для застрявших в Хэйхэ туристов (видео)
Фото: Амур.инфо

Россияне, которые из-за закрытого пункта пропуска в Хэйхэ не смогли вернуться домой, жалуются на недоброжелательное отношение со стороны некоторых жителей китайского города. Между тем вернуться в Приамурье этим путем они смогут не ранее 1 февраля.

«Ситуация в Хэйхэ – более 50 человек не пустили сегодня через границу. Отели не хотят принимать русских. Ждем разрешение в полиции, чтобы взять номер в отеле. Отношение такое, как будто мы все заражены уже. Цены на отели подняли. Из открытых кафе просят выйти. А как вы считаете, это нормальная ситуация – предупредить людей о закрытии границы не за 5 дней по закону, а поздним вечером?» – с таким сообщением обратился в редакцию Амур.инфо один из застрявших в Хэйхэ туристов.

В правительстве Амурской области со ссылкой на рабочую информацию, полученную от народного правительства Хэйхэ, сообщают, что режим работы международного пункта пропуска скорректирован в дни празднования китайского Нового года. Грузопассажирские перевозки на направлении Благовещенск – Хэйхэ планируется возобновить не ранее 1 февраля.

При этом в правительстве отмечают, что в связи с традиционным Праздником весны, а также проведением масштабной информационной кампании о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в КНР, число российских туристов, пересекающих границу, в последнее время сравнительно небольшое.

Однако на сегодня подтверждается информация о необходимости возвращения нескольких десятков граждан РФ, находившихся на территории Китая в туристических, учебных и деловых целях.

«На данный момент мы понимаем ситуацию с возвратом организованных туристических групп, на ближайшее время возвращение таких групп не планируется. Что касается граждан, путешествующих индивидуально и планировавших вернуться через пункт пропуска Хэйхэ в ближайшие дни, то на данный момент проводится количественная оценка таких туристов. Большинство из них уже вышли с нами на связь. При наличии возможности туристам рекомендуется спланировать возвращение через другие пункты пропуска, например, через международный аэропорт Харбина. Кроме этого, мы готовы оказать консультационную помощь каждому, кто обратится к нам по номеру горячей линии. По отдельным вопросам в постоянном режиме осуществляются контакты с компетентными федеральными органами», – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

Всю необходимую информацию, а также индивидуальную консультацию туристы, находящиеся в данный момент в Хэйхэ, могут получить в министерстве экономического развития и внешних связей Амурской области по номеру телефона 8 (4162) 22-44-25.

Также в экстренных ситуациях при нахождении на территории КНР рекомендуется обращаться в Генеральное консульство РФ в Харбине по телефонам: +86-132-1461-9133 и +86-451-5862-27-70.

Кроме того, в минэкономразвития сообщили, что попросили китайских партнеров – находящийся в Хэйхэ специальный Центр по поддержке иностранных граждан – также оказать содействие. В ближайшее время обещают опубликовать их контактный телефон.

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#Китай #коронавирус в Китае #туризм

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Комментарии
Показать все (6) Обсудить на форуме
  • inoy

    inoy
    1 час назад

    вот и всё, валите в Харбин..... а у кого денег впритык??? понятно делать не чего, понятно сами виноваты, русские своих не бросают это уже совсем про другую страну(((((

  • Мира

    Мира
    59 минут назад

    Почему нельзя помочь людям?!

  • Фермер

    Фермер
    58 минут назад

    Первый шаг в нужном направлении сделан, спасибо! Надо обеспечить, чтоб информация к кому и куда обращаться была известна уже на вокзале или на въезде в Хейхе... Да и наверное, стационарный телефон Министерства не лучший вариант, для "Горячей линии"

  • rosinv28

    rosinv28
    8 минут назад

    Мира

    Почему нельзя помочь людям?!



    Зачем они поехали в китайский новый год в Хэйхэ, границу в это время традиционно закрывают!!! Китай даже воздушное пространство закрывает ...

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    5 минут назад

    rosinv28

    Мира

    Почему нельзя помочь людям?!



    Зачем они поехали в китайский новый год в Хэйхэ, границу в это время традиционно закрывают!!! Китай даже воздушное пространство закрывает ...



    Граница официально была закрыта всего на 3 дня (24-26 января). То, что она не открылась 27 января - форс-мажор...

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    15 секунд назад

    rosinv28

    Мира

    Почему нельзя помочь людям?!



    Зачем они поехали в китайский новый год в Хэйхэ, границу в это время традиционно закрывают!!! Китай даже воздушное пространство закрывает ...



    Граница официально была закрыта всего на 3 дня (24-26 января). То, что она не открылась 27 января - форс-мажор...

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