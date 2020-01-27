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27января
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сегодня, 14:49 5

Благовещенка поучаствовала в «розыгрыше сотового телефона» и лишилась денег

Благовещенка поучаствовала в «розыгрыше сотового телефона» и лишилась денег
Фото: pixabay.com

Жительница Благовещенска стала жертвой мошенников. Она приняла участие в «розыгрыше сотового телефона» и лишилась денег.

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило заявление от жительницы областного центра 1997 года рождения. Девушка сообщила, что в отношении нее совершены мошеннические действия.

Амурчанка пояснила, что в одной из социальных сетей она обнаружила аккаунт, в новостной ленте которого было размещено объявление о розыгрыше сотового телефона. Девушка решила поучаствовать и выполнила все условия конкурса, после этого ей пришло сообщение о выигрыше. Далее ей позвонила женщина и пояснила о необходимости оплатить некоторые услуги перед тем, как ей вручат приз (оплата курьера, налоговый сбор, оплата комиссии). В результате всех произведенных операций горожанка перечислила около 47 тысяч рублей. Обещанный подарок она так и не получила.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к преступлению.

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#криминал #происшествия

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Комментарии
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  • paravis

    paravis
    1 час назад

    Самые тупые поступки дают самые острые ощущения.

  • позитивный

    позитивный
    43 минуты назад

    Бля за 47 тыр можно неплохой телефон не то что выиграть но и купить :)

  • inoy

    inoy
    39 минут назад

    лишилась и сама перевела в данном случае разные вещи

  • Kadet_84

    Kadet_84
    27 минут назад

    позитивный

    Бля за 47 тыр можно неплохой телефон не то что выиграть но и купить :)



    Ну, что Вы, так не интересно, пошёл да купил. А здесь "розыгрыш сотового телефона" - азарт, адреналин. Вот мозги и "отключились" (если были конечно). Может она ещё та игроманка...

  • Oldlord

    Oldlord
    25 минут назад

    На шару! )))

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