Благовещенка поучаствовала в «розыгрыше сотового телефона» и лишилась денег

Жительница Благовещенска стала жертвой мошенников. Она приняла участие в «розыгрыше сотового телефона» и лишилась денег.

В дежурную часть МО МВД России «Благовещенский» поступило заявление от жительницы областного центра 1997 года рождения. Девушка сообщила, что в отношении нее совершены мошеннические действия.

Амурчанка пояснила, что в одной из социальных сетей она обнаружила аккаунт, в новостной ленте которого было размещено объявление о розыгрыше сотового телефона. Девушка решила поучаствовать и выполнила все условия конкурса, после этого ей пришло сообщение о выигрыше. Далее ей позвонила женщина и пояснила о необходимости оплатить некоторые услуги перед тем, как ей вручат приз (оплата курьера, налоговый сбор, оплата комиссии). В результате всех произведенных операций горожанка перечислила около 47 тысяч рублей. Обещанный подарок она так и не получила.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Амурской области, полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Проводится комплекс мероприятий по установлению лиц, причастных к преступлению.