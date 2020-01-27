Мэр Тынды наградила лучших студентов

Фото: администрация Тынды

Мэр Тынды Марина Михайлова встретилась со студентами Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта и Амурского технического колледжа. Встреча в администрации Тынды прошла накануне Татьяниного дня.

Глава города вручила виновникам торжества грамоты за активное участие в подготовке и проведении общегородских мероприятий и в связи с празднованием Дня российского студенчества. Затем за сладким столом руководство города и гости обсудили вопросы, касающиеся благоустройства столицы БАМа.

Также студенты озвучили мэру свои предложения. Например, создать музей под открытым небом, где будет представлена тяжелая техника, которая использовалась при строительстве северной столицы Приамурья и Байкало-Амурской магистрали. Была предложена идея открыть в Тынде молодежный досуговый центр – «Клуб настольных игр».

Глава города поддержала идеи студентов и дала обещание рассмотреть возможность воплощения этих предложений в жизнь, сообщает пресс-служба администрации Тынды.