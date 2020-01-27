Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:41 2

Мэр Тынды наградила лучших студентов

Мэр Тынды наградила лучших студентов
Фото: администрация Тынды

Мэр Тынды Марина Михайлова встретилась со студентами Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта и Амурского технического колледжа. Встреча в администрации Тынды прошла накануне Татьяниного дня.

Глава города вручила виновникам торжества грамоты за активное участие в подготовке и проведении общегородских мероприятий и в связи с празднованием Дня российского студенчества. Затем за сладким столом руководство города и гости обсудили вопросы, касающиеся благоустройства столицы БАМа.

Также студенты озвучили мэру свои предложения. Например, создать музей под открытым небом, где будет представлена тяжелая техника, которая использовалась при строительстве северной столицы Приамурья и Байкало-Амурской магистрали. Была предложена идея открыть в Тынде молодежный досуговый центр – «Клуб настольных игр».

Глава города поддержала идеи студентов и дала обещание рассмотреть возможность воплощения этих предложений в жизнь, сообщает пресс-служба администрации Тынды.

Просмотров всего: 229

#Тында

распечатать


Власть 1

В Белогорске поддержат застройщиков, которые начнут строительство жилья

Общество

В Тынде под действие дальневосточной ипотеки подходят две новостройки
Общество 6

В Белогорске тотально исследуют сети водоснабжения

Власть 2

Мишустин исключил Белогорск из списка моногородов
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Премио

    Премио
    19 минут назад

    Круто а работать она думает или только бумажки вручать ?

  • Премио

    Премио
    19 минут назад

    Круто а работать она думает или только бумажки вручать ?

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь