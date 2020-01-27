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27января
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сегодня, 14:20 1

За убийство двоих приятелей благовещенец отправится в колонию на 18 лет

За убийство двоих приятелей благовещенец отправится в колонию на 18 лет
Фото: amur.info

За убийство двоих человек 30-летний благовещенец отправится в колонию строгого режима. Там ему предстоит провести следующие 18 лет и 1 месяц своей жизни. Кроме того, осужденный обязан выплатить семьям убитых им людей более миллиона рублей.

Амурский областной суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а», «к» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление», и частью 1 статьи 139 УК РФ «Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица».

Преступление произошло в конце декабря 2018 года. Вечером за столом сидели приятели, употребляли спиртное. Между двумя мужчинами вспыхнула ссора. Один из них ударил другого ножом, как позже установили эксперты, – не менее 24 раз. Пострадавший скончался на месте.

В это время второй приятель находился в ванной. Когда он вышел, то увидел, что произошло. От свидетеля убийца избавился, не менее 17 раз ударив его ножом.

Выйти из залитой кровью квартиры злодей не смог – дверь была заперта. Поэтому он через окно пробрался на соседний балкон. Хозяину соседней квартиры удалось задержать «гостя» и передать полицейским.

Амурский областной суд вынес осужденному приговор: 18 лет и 1 месяц лишения свободы с отбыванием наказания исправительной колонии строгого режима. После освобождения будет действовать ограничение свободы на год – на этот период на преступника налагают ряд ограничений, таких как обязанность не менять место жительства и прочие.

Кроме того, суд взыскал с осужденного более миллиона рублей по искам потерпевших в качестве компенсации морального вреда и возмещения материального ущерба, а также процессуальные издержки по делу.

Государственное обвинение поддерживал работник уголовно-судебного отдела аппарата прокуратуры области. Как сообщает прокуратура Амурской области, приговор вступил в законную силу.

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#закон #криминал #производство #суды

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    30+18 = 48 лет, имеет судимость, ни жены ни ребёнка ни котёнка ..... скоро пенсия, но нет ни стажа ни трудовой.....

    по сути, это обречение человека на смерть или на действие убивать-грабить дальше.

    чем мы лучше животных ???

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