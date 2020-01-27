Пять часов вызволяли изо льда автомобиль в Зейском районе (фото)

Фото: instagram.com/zvportal

В Зейском районе Амурской области провели необычную спасательную операцию. Люди вызволяли изо льда легковой автомобиль, на что ушло около пяти часов.

Несколько дней назад в Инстаграме издания «Зейские вести сегодня» появилось сообщение о том, что практически в черте города Зея находится в «ледовом плену» легковушка. Журналисты обратились в местный отдел ГИБДД, где им пояснили, что данный инцидент не относится к категории ДТП, а владелец может распорядиться своей техникой по собственному усмотрению.

Позже издание опубликовало второй пост об этом автомобиле. Речь шла о том, что была проведена спасательная операция по вызволению легковушки, она завершилась 25 января.

«Спасательная операция длились около пяти часов. После трудоемкой работы автомобиль удалось освободить от оков. Сначала его аккуратно, чтобы не повредить, вырезали бензопилой, помогая долбить лед топором и ломом. Затем погрузили на "Урал" и доставили к месту назначения», – сказано в сообщении.