В соседнем с Приамурьем Хэйлунцзяне увеличилось количество заболевших коронавирусом

За сутки количество заболевших коронавирусом нового вида 2019-nCoV в пограничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян увеличилось на 6 человек. Таким образом, на 26 января там заболел уже 21 человек.

«С 00:00 до 24:00 26 января в провинции Хэйлунцзян подтверждено 6 новых случаев заболевания коронавирусом нового вида. Один человек находится в тяжелом состоянии. В городах Цзямусы, Шуанъяшань и Цзитайхэ обнаружены первые случаи заражения коронавирусом, у 40 новых заболевших в провинции есть подозрение на коронавирус. На конец дня 26 января в провинции Хэйлунцзян насчитывался 21 случай заболевания, из них 1 смертельный в городе Суйхуа. Заболевание подозревается у 48 человек. Всего за обследованием 26 января в больницы обращалось 4 073 человека, 594 находились в близком контакте с заболевшими, и сейчас они помещены под наблюдение врачей. У 78 из них ничего не обнаружено», – передает Biang.ru, со ссылкой на сообщение комитета по гигиене и здоровью провинции Хэйлунцзян.

В Китае 25 января наступил Новый год по лунному календарю. На данный момент все пункты пропуска на границе РФ с китайской провинцией Хэйлунцзян закрыты. Изначально 27 января планировалось открытие погранперехода Хэйхэ – Благовещенск, но его перенесли на 31 января.

В Амурской области 5 человек были обследованы на новую коронавирусную инфекцию. Все они приехали из Китая и с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ) обратились за медпомощью в течение 14 дней после прибытия.

Заболевшие были оперативно изолированы, госпитализированы и обследованы лабораторно на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию, сообщает амурский минздрав. Выяснилось, что заболевания у всех обратившихся были вызваны гриппом В, аденовирусами и риновирусами. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано, подчеркивают в ведомстве.

Всего же за прошедшую неделю с использованием тепловизионного оборудования в пунктах пропуска через государственную границу досмотрено 8 490 человек, прибывших из КНР (2 260 граждан КНР, 6 230 граждан РФ). Подозрений на заболевание пневмонией у лиц, въехавших из КНР, на прошедшей неделе не зарегистрировано.

В целом ситуация с заболеваемостью в области даже чуть лучше, чем годом ранее.

«Если сравнивать с прошлым годом заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями на 4-й календарной неделе, то сейчас заболеваемость ниже. По сравнению с прошлой неделей есть рост, но это традиционная ситуация», – пояснила министр здравоохранения Евгения Жарновникова.

Медорганизации области работают в обычном режиме.

По данным федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора на 4-й календарной неделе 2020 года продолжается регистрация заболеваемости ОРВИ с преимущественной циркуляцией вирусов не гриппозной этиологии (адено-, РС-вирусы). Зарегистрировано 2 317 случаев заболеваний ОРВИ, показатель заболеваемости составил 29,2 на 10 000 населения, что ниже недельного эпидемического порога на 40,8 %.

Зарегистрировано 2 лабораторно подтвержденных случая гриппа В у не привитых от этой инфекции. Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями не превышает контрольный.

Для предупреждения возможного распространения заболеваний при температуре выше 38 градусов региональный минздрав рекомендует вызывать на дом врача поликлиники или скорой помощи.

«В случае, если у вас высокая температура и есть анамнез – вы были за границей или контактировали человеком, который приехал из Китая, – не нужно идти в поликлинику, надо вызывать врача на дом. Это будет врач неотложной или скорой помощи, который на месте осмотрит пациента и сориентируется о порядке его дальнейшего ведения лечения. Больной обследуется, берется забор материала на все инфекции для того, чтобы определить, какой вирус вызвал заболевание, и его лечат в соответствии со стандартами и порядками оказания медицинской помощи. Хотелось бы отметить, что у нас в области нет ни одного случая коронавирусной инфекции», – отметила министр здравоохранения Евгения Жарновникова.

В ведомстве сообщают, что на сегодняшний день все медицинские организации в соответствии с требованиями санитарного законодательства обеспечены необходимым запасом масок, одноразовых халатов и препаратов противовирусной терапии. Но с учетом возможного сезонного подъема ОРВИ, прорабатывается вопрос дополнительной резервной закупки расходников».