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27января
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Житель Забайкальского края зарезал благовещенца «розочкой»

Житель Забайкальского края зарезал благовещенца «розочкой»
Фото: pixabay.com

В Благовещенске осужден 25-летний парень, приехавший в столицу Амурской области из Забайкалья. Он хотел заработать денег, но заработал лишение свободы – за убийство собутыльника.

Как установил Благовещенский городской суд, в октябре 2019 года в заброшенном доме гость из Забайкалья и житель Благовещенска распивали спиртное. Между ними разгорелся конфликт, и благовещенец нецензурно высказался в адрес собеседника.

В ответ тот схватил бутылку, разбил ее и горлышком с острыми краями ударил обидчика в шею. Как отмечает прокуратура Амурской области, в тот момент потерпевший ничем не угрожал нападавшему. Вскоре пострадавший истек кровью и умер на месте происшествия.

Приговором Благовещенского городского суда 25-летний забайкалец был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство, умышленное причинение смерти другому человеку».

Суд учел обстоятельства уголовного дела и приговорил виновного к 10 годам лишения свободы. Ему предстоит отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

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