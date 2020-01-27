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27января
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Роспотребнадзор: случаев коронавирусной инфекции в Амурской области не зарегистрировано

Роспотребнадзор: случаев коронавирусной инфекции в Амурской области не зарегистрировано
Фото: pixabay.com

В Амурской области зарегистрировано два случая гриппа. Как отмечают специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области, оба заболевших не были привиты от этой инфекции. На границе выявили пять человек с тревожными симптомами. Больных коронавирусной инфекцией среди них нет.

По данным федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, на четвертой календарной неделе 2020 года в Приамурье продолжается регистрация заболеваемости ОРВИ. Преимущественно циркулируют вирусы не гриппозной этиологии – адено- и РС-вирусы. Зарегистрировано 2 317 случаев заболеваний ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 29,2 на 10 000 населения. Это ниже недельного эпидемического порога на 40,8 %. Зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая гриппа В у не привитых от данной инфекции.

Чтобы не допустить распространения ОРВИ в Амурской области, региональное управление Роспотребнадзора призывает своевременно обращаться к врачу, а также соблюдать меры профилактики.

Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в области не превышает контрольный, учитывая сезонный рост заболеваемости. Особенной опасности подвергаются маленькие дети и взрослые со слабым иммунитетом, хроническими заболеваниями органов дыхания, сахарным диабетом, с заболеваниями крови, онкологическими заболеваниями, заболеваниями печени, ВИЧ-инфицированных. Самым эффективным способом предупредить развитие пневмококковой инфекции является вакцинация.

Что касается неблагополучной ситуации, связанной с новым коронавирусом в Китайской Народной Республике, то в Амурской области специалисты управления Роспотребнадзора продолжают проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. Они начались в январе 2020 года, сразу после появления первой информации о случаях неизвестного заболевания в китайском городе Ухань.

В пунктах пропуска через государственную границу и на всех этапах оказания медицинской помощи усилен контроль за выявлением людей с признаками респираторных инфекций, недавно посещавших Китай.

За прошедшую неделю через тепловизор прошли 8 490 человек, прибывших из КНР. 2 260 из них – граждане Китая, 6 230 – из России. Подозрений на заболевание пневмонией у людей, въехавших из КНР, на прошедшей неделе не зарегистрировано.

Выявлено пять граждан с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывших из Китая и обратившихся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия. Их оперативно изолировали, положили в больницу и обследовали на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. «Установлено, что заболевания у данных граждан вызваны гриппом В, аденовирусами и риновирусами. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано», – сообщают специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Проведение противоэпидемических мероприятий в Приамурье продолжается.

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#здоровье

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад



    Как отмечают специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области, оба заболевших не были привиты от этой инфекции



    мож их сразу поощрить ... этих "спецов", т.к. ещё вакцины то не придумали.

    оптимизация во всей красе.

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