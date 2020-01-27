Роспотребнадзор: случаев коронавирусной инфекции в Амурской области не зарегистрировано

В Амурской области зарегистрировано два случая гриппа. Как отмечают специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области, оба заболевших не были привиты от этой инфекции. На границе выявили пять человек с тревожными симптомами. Больных коронавирусной инфекцией среди них нет.

По данным федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, на четвертой календарной неделе 2020 года в Приамурье продолжается регистрация заболеваемости ОРВИ. Преимущественно циркулируют вирусы не гриппозной этиологии – адено- и РС-вирусы. Зарегистрировано 2 317 случаев заболеваний ОРВИ. Показатель заболеваемости составил 29,2 на 10 000 населения. Это ниже недельного эпидемического порога на 40,8 %. Зарегистрировано два лабораторно подтвержденных случая гриппа В у не привитых от данной инфекции.

Чтобы не допустить распространения ОРВИ в Амурской области, региональное управление Роспотребнадзора призывает своевременно обращаться к врачу, а также соблюдать меры профилактики.

Уровень заболеваемости внебольничными пневмониями в области не превышает контрольный, учитывая сезонный рост заболеваемости. Особенной опасности подвергаются маленькие дети и взрослые со слабым иммунитетом, хроническими заболеваниями органов дыхания, сахарным диабетом, с заболеваниями крови, онкологическими заболеваниями, заболеваниями печени, ВИЧ-инфицированных. Самым эффективным способом предупредить развитие пневмококковой инфекции является вакцинация.

Что касается неблагополучной ситуации, связанной с новым коронавирусом в Китайской Народной Республике, то в Амурской области специалисты управления Роспотребнадзора продолжают проведение комплекса противоэпидемических мероприятий. Они начались в январе 2020 года, сразу после появления первой информации о случаях неизвестного заболевания в китайском городе Ухань.

В пунктах пропуска через государственную границу и на всех этапах оказания медицинской помощи усилен контроль за выявлением людей с признаками респираторных инфекций, недавно посещавших Китай.

За прошедшую неделю через тепловизор прошли 8 490 человек, прибывших из КНР. 2 260 из них – граждане Китая, 6 230 – из России. Подозрений на заболевание пневмонией у людей, въехавших из КНР, на прошедшей неделе не зарегистрировано.

Выявлено пять граждан с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывших из Китая и обратившихся за медицинской помощью в течение 14 дней после прибытия. Их оперативно изолировали, положили в больницу и обследовали на весь перечень возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию. «Установлено, что заболевания у данных граждан вызваны гриппом В, аденовирусами и риновирусами. Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано», – сообщают специалисты управления Роспотребнадзора по Амурской области.

Проведение противоэпидемических мероприятий в Приамурье продолжается.