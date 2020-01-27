В Благовещенске простились с Юрием Кузнецовым (фото)

Фото: Амур.инфо

Архиепископ Благовещенский и Тындинский Лукиан совершил отпевание. Церемонию прощания и траурный митинг провели в клубе ДВОКУ. Юрий Кузнецов окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище в 1968 году. С 1993 года по 2002 год он руководил военным училищем.

Слова скорби высказал нынешний начальник ДВОКУ Владимир Грызлов.

«Сегодня мы прощаемся с легендой Дальневосточного военного училища, воздушно-десантных войск, Героем Советского Союза, генерал-майором Юрием Викторовичем Кузнецовым. Он в течение 9 с половиной лет командовал нашим училищем. Это высочайшего класса профессионал, командир, который останется в нашей памяти надолго. Юрий Викторович получил звание Героя Советского Союза за успешную операцию в Панджшерском ущелье. Он уделял большое внимание тому, чтобы при выполнении боевых задач было как можно меньше потерь. Курсантам училища он запомнился как строгий и требовательный командир и в то же время как человек, который душевно относился ко всем событиям, происходящим в жизни его подчиненных. Уйдя с военной службы, Юрий Викторович продолжил активную деятельность, в том числе политическую. И на всех мероприятиях, которые проходили в училище, он старался присутствовать. Ни один выпуск, ни один набор курсантов не обошелся без его напутственного слова», – сказал Грызлов.

С 1964 года Юрий Викторович служил в вооруженных силах. Звание Героя Советского Союза Юрию Кузнецову было присвоено в 1982 году за умелое командование полком, мужество и героизм, проявленные в Афганистане. Он был награжден медалью «Золотая звезда», орденом Ленина, орденом Красной Звезды, орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» II, III степеней, орденом «За военные заслуги», орденом «Знак Почета», орденом «Трудовая доблесть», орденом «За заслуги в ветеранском движении».

С 2005 по 2011 годы Кузнецов являлся депутатом Амурского областного Совета народных депутатов IV созыва и Законодательного собрания Амурской области V созыва. С 2014 года был депутатом Благовещенской городской думы VI созыва, являлся заместителем председателя Благовещенской городской думы шестого созыва. В VII созыве занимал пост зампредседателя думы.

Фото: ИА «Амур.инфо» / Василий Романенков