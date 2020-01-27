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27января
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сегодня, 12:57 0

В АмГУ продлили каникулы китайским студентам

В АмГУ продлили каникулы китайским студентам
Фото: Амур.инфо

В амурские вузы АмГУ и БГПУ после каникул должны вернуться около 500 китайских студентов. Отдых для них должен был закончиться 10 февраля. В амурском госуниверситете, где обучаются 213 жителей Поднебесной, уже принято решение продлить для них каникулы.

«Всех студентов из КНР сейчас оповещают о продлении каникул, корректируются графики учебного процесса. Сейчас у нас есть время до 24 февраля. Мы, безусловно, будем следить за изменениями ситуации в Китае, чтобы иметь возможность принимать те или иные решения», – отметил ректор АмГУ Андрей Плутенко.

Ректор БГПУ Вера Щекина рассказала, что все 273 студента из КНР сейчас находятся в Поднебесной. По ее словам, в вузе проходят обучение граждане Китая более чем из 20 провинций. Большинство представляют провинцию Хэйлунцзян, сообщают в пресс-службе областного правительства.

«До 10 февраля у студентов каникулы. В ближайшее время мы планируем рассмотреть вопрос о продлении сроков отдыха. В случае принятия такого решения все студенты будут оповещены об этом», – отметила Вера Щекина.

Кстати, амурчанка, которая живет в Харбине и преподает английский язык китайским школьникам, рассказала, что в их учебном заведении также продлили каникулы до 29 февраля. Выйти на занятия они должны были 9 февраля.

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#коронавирус в Китае #студенты

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