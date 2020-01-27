В Совете Федерации обсудили, как удешевить жилье в ДФО и газифицировать макрорегион

Тему развития Дальнего Востока обсуждали на Правительственном часе в Совете Федерации. Вопросы строительства жилья для дальневосточников, доступности авиаперелетов и газификации регионов ДФО поднял в своем выступлении сенатор от Амурской области Иван Абрамов.

Он заявил, что, несмотря на принимаемые меры, в том числе двухпроцентную ипотеку, стоимость квадратного метра на Дальнем Востоке стремительно растет.

«Впоследствии это приводит к тому, что люди могут продать квартиру на Дальнем Востоке и купить две в каком-нибудь южном регионе. В связи с этим, может быть, нам пора уже заняться тем, что средства бюджетные тратить на то, чтобы проплачивать инфраструктуру для строителей, чтобы мы вели комплексную застройку. Чтобы стоимость квадратного метра на Дальнем Востоке была доступной и привлекательной», – предложил сенатор.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Козлов также отметил, что резидентами на территориях опережающего развития могут заявляться, в том числе, и строители.

«ТОР позволит получить налоги и получить за счет государства возможность той инфраструктуры, о которой вы говорили. Это раз. Что касается земельных участков, есть законодательство, которое позволяет регионам в лице губернаторов передавать эти земли, не взимая за них деньги, тем самым влияя на стоимость квадратного метра. К сожалению, та информация, которая поступает из регионов, не до конца многие руководители понимают, что они могут делать и что они должны делать, чтобы стоимость квадратного метра не росла», – сказал министр.

На что Иван Абрамов ответил, что для снижения стоимости «квадрата» упор все-таки нужно делать на уменьшение затрат на инфраструктуру и земельные участки за счет средств федерального бюджета.

Был затронут вопрос и субсидированных авиаперелетов. Прозвучало, что необходимо заранее предусмотреть решение ситуации, когда в начале года закончатся средства, и, пока они вновь будут выделяться из резервного фонда, в течение двух-трех недель купить дешевые авиабилеты не будет возможности.

Также сенатор заметил, что нужно решать вопрос газификации Дальнего Востока. «Очень низкие показатели – не доходит до 15 %, хотя мы уже газ продаем в Китай. И наш бизнес становится неконкурентоспособным в этих условиях, когда там уже есть дешевый газ, а у нас его еще нет», – заявил Абрамов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко также отметила важность этих моментов в развитии макрорегиона. «Газификация – вопрос вопросов. Стыдно даже говорить. Действительно, построили такой мощный газопровод "Сила Сибири", поставляем нашим партнерам за рубеж. Если уж Дальний Восток – приоритет, то он для всех должен быть приоритетом, в том числе для "Газпрома". По субсидированным перевозкам сенаторы справедливо поднимали тему. Давайте ее сейчас решать, а не тогда, когда закончатся деньги, в пожарном режиме. Люди должны планировать свою жизнь и понимать, что в течение года они могут воспользоваться этим», – считает спикер.

Кроме того, во время своего выступления Иван Абрамов обратил внимание на необходимость скорейшего принятия национальной программы по развитию Дальнего Востока, а также предложил торговать дальневосточным лесом с биржи, поскольку сейчас «ценные породы леса уводятся и декларируются по другой стоимости».