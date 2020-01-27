Амурский фермер почти в три раза увеличил производительность своего хозяйства

Фермер из Тамбовского района Амурской области в два раза увеличил поголовье крупного рогатого скота и почти в три раза – производительность своего КФХ. Преобразования прошли благодаря грантовой поддержке областного минсельхоза.

Ферму в селе Косицыно Андрей Давыдов основал в 2015 году. Хозяйство начал развивать, закупив 36 коров молочного направления.

Небольшого помещения, рассчитанного на 20 голов, фермеру стало мало для дальнейшего развития хозяйства. Для расширения в 2018 года он подал документы в областное министерство сельского хозяйства на получение гранта на развитие семейной животноводческой фермы.

Победив в конкурсе, амурчанин получил 10 миллионов рублей грантовой поддержки. Добавив собственные средства, фермер построил коровник на 100 голов и приобрел 23 нетели красно-пестрой голштинской породы. Кроме того, грант позволил купить трактор, пресс-подборщик, косилку и грабли-ворошилки. Сейчас в хозяйстве Андрея Давыдова 72 головы крупного рогатого скота. Молоко он поставляет на Хладокомбинат. До получения гранта амурчанин получал 56 тонн молока в год, а сейчас – 160 тонн.

«Грантовая поддержка помогает фермерам развивать хозяйство и увеличивать поголовье. Своими силами сделать это очень сложно. Через пару лет мы снова планируем поучаствовать в конкурсе на получение гранта и продолжать развивать КФХ», – цитирует Давыдова пресс-служба правительства Амурской области.

В планах в этом году закупить еще нетелей из Красноярского края. Фермер продолжает осваивать грантовые средства. На оставшиеся деньги в этом году он может установить молокопровод и систему навозоудаления.

Андрей Давыдов в прошлом году победил в конкурсе, организованном областным минсельхозом, в номинации «Мастер своего дела».

В прошлом году грантовую поддержку на развитие семейной животноводческой фермы получили 18 амурских КФХ. Она оказывается амурским фермерам с 2012 года. За годы реализации программы гранты получила 41 семейная животноводческая ферма. Как показывает практика, в год в области гранты получают более 20 фермеров.

Претендовать на такую грантовую поддержку могут официально зарегистрированные в Приамурье КФХ, работающие не менее двух лет, которые до этого ни разу не получали грант и не имеют вливаний из бюджетов разных уровней.

Материальную помощь оказывают амурским аграриям и в других формах. Региональные власти стараются поддержать сельское хозяйство в регионе и помогают фермерам его развивать. Для этого предусмотрены различные субсидии, например, на уплаты страховых премий или закупку семян. На это выделяются средства из областного бюджета в ходе региональной программы «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства».

Также фермерам полагается возмещение затрат в рамках подпрограмм «Развитие мелиорации сельскохозяйственных земель области», «Развитие мясного скотоводства», «Развитие молочного скотоводства», «Поддержка племенного дела, селекции семеноводства», «Техническая и технологическая модернизация», «Устойчивое развитие сельских территорий» и «Развитие овощеводства открытого и защищенного грунта и семенного картофелеводства».

На поддержке сельского хозяйства настаивает президент России Владимир Путин. Он также подчеркнул необходимость наращивания экспорта продукции высокой степени передела, в частности, мяса. Благодаря этому в регионе одним из главных направлений развития стала сфера сельского хозяйства.