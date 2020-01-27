Амурчане не смогли вернуться на родину из-за закрытого пункта пропуска в Хэйхэ

Фото: Амур.инфо

Граждане России не смогли вернуться на родину в связи с приостановкой работы пунктов пропуска в Хэйхэ и Благовещенске до 31 января включительно. В редакцию Амур.инфо поступило сразу несколько обращений от амурчан, которые планировали 27 января приехать из Хэйхэ в Благовещенск.

«Вчера вечером появилась информация что пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ закрывают до 1 февраля. Ранее официально таможня закрывалась с 25 по 26 число. То есть 27-го все должно было заработать. Продление нерабочего времени связали с новым годом. Но, видимо, 1 февраля ничего не откроют, объявят официальный карантин или что-то типа того. На нашей таможне на вопрос: «Что делать русским, которые тут застряли?» – ответили: "А нам-то что?" Получается, нас тут просто бросили. Тут много туристов с детьми. В посольстве про эту ситуацию ничего не знали», – сообщил подписчик инстаграм-аккаунта Амур.инфо.

Подобных обращений еще несколько.

«Редакция, задайте вопрос правительству: как быть русским, которые были в Хэйхэ и планировали вернуться в понедельник домой? У людей и денег нет. И тут ничего не работает: ни кафе, ни рестораны. Как им прожить еще неделю?» – спрашивает турист.

«Я сейчас в Хэйхэ, и со мной в гостинице еще одна девочка, вся в слезах, и тут еще один парень с Украины. Мы все ждали завтра, чтобы вернуться в Россию. Это точно, что завтра отправлений не будет? Где можно получить больше информации о работе таможни?» – интересуется амурчанка.

«Застряли в Хэйхэ. Как так за день все изменилось? Ты летишь в самолете. На полпути узнаешь, что по плану таможню откроют 27 января, а оказывается, теперь 1 февраля. Если все живут в рамках "челноков", то не говорите, что вы стремитесь к международному сотрудничеству и международному авиасообщению. Где можно перейти границу тогда?» – спрашивает житель Амурской области.

Также есть информация, что одна из туристок жалуется на состояние здоровье. Сообщается, что у девушки подозрение на аппендицит. Известно, что сейчас россияне, желающие вернуться в Благовещенск, собрались в одном из ресторанов.

«Мы пока в KFC. На таможне холодно слишком, люди не хотят пока ехать куда-либо. Сейчас в группе уже 30 человек», – рассказал один из туристов.

Как сообщало Амур.инфо, решение о том, что грузовое и пассажирское направления пункта пропуска Хэйхэ не будут работать до 31 января включительно, приняло Народное правительство города Хэйхэ. По официальной информации, режим работы скорректирован в связи с празднованием китайского Нового года.

Планируется, что международные грузопассажирские перевозки на направлении Благовещенск – Хэйхэ возобновятся с 1 февраля. Амур.инфо обратилось за разъяснениями в министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.