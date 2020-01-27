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27января
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сегодня, 11:42 15

Амурчане не смогли вернуться на родину из-за закрытого пункта пропуска в Хэйхэ

Амурчане не смогли вернуться на родину из-за закрытого пункта пропуска в Хэйхэ
Фото: Амур.инфо

Граждане России не смогли вернуться на родину в связи с приостановкой работы пунктов пропуска в Хэйхэ и Благовещенске до 31 января включительно. В редакцию Амур.инфо поступило сразу несколько обращений от амурчан, которые планировали 27 января приехать из Хэйхэ в Благовещенск.

«Вчера вечером появилась информация что пункт пропуска Благовещенск – Хэйхэ закрывают до 1 февраля. Ранее официально таможня закрывалась с 25 по 26 число. То есть 27-го все должно было заработать. Продление нерабочего времени связали с новым годом. Но, видимо, 1 февраля ничего не откроют, объявят официальный карантин или что-то типа того. На нашей таможне на вопрос: «Что делать русским, которые тут застряли?» – ответили: "А нам-то что?" Получается, нас тут просто бросили. Тут много туристов с детьми. В посольстве про эту ситуацию ничего не знали», – сообщил подписчик инстаграм-аккаунта Амур.инфо.

Подобных обращений еще несколько.

«Редакция, задайте вопрос правительству: как быть русским, которые были в Хэйхэ и планировали вернуться в понедельник домой? У людей и денег нет. И тут ничего не работает: ни кафе, ни рестораны. Как им прожить еще неделю?» – спрашивает турист.

«Я сейчас в Хэйхэ, и со мной в гостинице еще одна девочка, вся в слезах, и тут еще один парень с Украины. Мы все ждали завтра, чтобы вернуться в Россию. Это точно, что завтра отправлений не будет? Где можно получить больше информации о работе таможни?» – интересуется амурчанка.

«Застряли в Хэйхэ. Как так за день все изменилось? Ты летишь в самолете. На полпути узнаешь, что по плану таможню откроют 27 января, а оказывается, теперь 1 февраля. Если все живут в рамках "челноков", то не говорите, что вы стремитесь к международному сотрудничеству и международному авиасообщению. Где можно перейти границу тогда?» – спрашивает житель Амурской области.

Также есть информация, что одна из туристок жалуется на состояние здоровье. Сообщается, что у девушки подозрение на аппендицит. Известно, что сейчас россияне, желающие вернуться в Благовещенск, собрались в одном из ресторанов.

«Мы пока в KFC. На таможне холодно слишком, люди не хотят пока ехать куда-либо. Сейчас в группе уже 30 человек», – рассказал один из туристов.

Как сообщало Амур.инфо, решение о том, что грузовое и пассажирское направления пункта пропуска Хэйхэ не будут работать до 31 января включительно, приняло Народное правительство города Хэйхэ. По официальной информации, режим работы скорректирован в связи с празднованием китайского Нового года.

Планируется, что международные грузопассажирские перевозки на направлении Благовещенск – Хэйхэ возобновятся с 1 февраля. Амур.инфо обратилось за разъяснениями в министерство экономического развития и внешних связей Амурской области.

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#Китай #коронавирус в Китае #праздники #таможня

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Комментарии
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  • Алина Шнур

    Алина Шнур
    1 час назад

    Не хер было туда ехать, еще с детьми.

  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    С апендицитом лечится надо, а не ездить по Китаю.

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Правительству области необходимо срочно подключиться к проблеме! Ведь не факт, что 1 февраля таможню откроют... Надо организовать компактное проживание наших земляков и по возможности решать административной вопросы!Обязательно МЁД ПОМОЩЬ!

    А редакции Амуринфо, не плохо было бы организовать сбор средств на поддержку наших земляков, не все из которых имели достаточно средств для проживания в Хейхе!

  • MalySheff

    MalySheff
    1 час назад

    Уже прошли совещания, и правительства, и пассажирский порт в курсе ситуации, донт пэник!

    ... а "нехер ездить" - это вопль зависти от тех, кому жалко денег за оформление загранпаспорта...

  • 028rus

    028rus
    1 час назад

    Ещё на той недели предупреждали что из за вируса возможно закроют таможню и тур операторы прекротили продавать путёвки или пофиг было куда ехать, а щас для вас границу открывать или может это не туристы, а жёны китайцев с детьми на родину так пробиваются от вируса

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    028rus

    С апендицитом лечится надо, а не ездить по Китаю.



    Апендицит НЕ ЛЕЧИТСЯ! Тем более, что от сумы, тюрьмы и больницы не зарекаются! С другой стороны медицина в Китае тоже, есть просто надо нашим властям подключиться и ПОМОЧЬ!

  • chilly

    chilly
    1 час назад

    Да, в такой ситуации злорадствовать - последнее дело. Со сбором средств, это погорячились, конечно. Но людей вывезти нужно, пусть санитарная служба встречу организует с проверкой и госпитализацией при необходимости.

  • agent2

    agent2
    1 час назад

    Пусть родные и друзья переводят деньги. Маршрут возвращения: Хэйхэ-Харбин-Хабаровск

  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    chilly

    Да, в такой ситуации злорадствовать - последнее дело. Со сбором средств, это погорячились, конечно. Но людей вывезти нужно, пусть санитарная служба встречу организует с проверкой и госпитализацией при необходимости.



    Ни сколько не горячился! Ранее уже были случаи, когда землякам оставшимся на "той стороне" приходилось не сладко... Деньги возможно есть не у всех, а за гостиницу и покушать - будьте добры...

  • Николай Смирнов

    Николай Смирнов
    1 час назад

    Медицина в Китае в ХэйХе прям так себе. Швы на порез аккуратно наложить не могут, а вы аппендицит им доверить! Хотя, если совсем прижмет, то и им отдашься в руки.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    Надо с Путиным посоветоваться.

  • Oldlord

    Oldlord
    46 минут назад



    ~~В редакцию Амур.инфо поступило сразу несколько обращений от амурчан



    Странные эти амурчане!

    Как будто от АмурИнфы что-то зависит.

    Едут за границу, а контактов государственных служб не знают.

    И, тем не менее, Государство и областные чиновники должны помочь своим гражданам, попавшим в трудную ситуацию.

    Любопытно, как решает подобные вопросы китайское Государство?

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    23 минуты назад

    Oldlord



    ~~В редакцию Амур.инфо поступило сразу несколько обращений от амурчан



    Странные эти амурчане!

    Как будто от АмурИнфы что-то зависит.

    Едут за границу, а контактов государственных служб не знают.

    И, тем не менее, Государство и областные чиновники должны помочь своим гражданам, попавшим в трудную ситуацию.

    Любопытно, как решает подобные вопросы китайское Государство?



    Из Уханя американцы и французы своих вывозят, возможно из близлежащих городов и попавших в карантин тоже.

    Но то карантин. С другой стороны китайцы ж ввели 1 уровень у себя, границы закрыли, как то нужно своих вызволять.

    Моё предположение - никак, совсем. Власти скажут что виноваты сами.

    PS: 40 выздоровевших, 41 погибший. Есть инфа достоверная. Так что не так все страшно.

  • янзы

    янзы
    2 минуты назад

    Правительство бездействует. Никто ни за что не отвечает, дают только телефоны, которые молчат. Неужели трудно договориться с таможней Китая открыть таможню на 1 ОДИН час, пропустить русских. Завтра тоже там будут русские, которые тоже возвращаются домой. И опять... всего один час работы таможни.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 минута назад

    янзы

    Правительство бездействует. Никто ни за что не отвечает, дают только телефоны, которые молчат. Неужели трудно договориться с таможней Китая открыть таможню на 1 ОДИН час, пропустить русских. Завтра тоже там будут русские, которые тоже возвращаются домой. И опять... всего один час работы таможни.



    Власти сказали "ищите деньги и ждите 1 февраля". )) В одной из групп.

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