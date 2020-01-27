В поселке Амурской области загорелось общежитие: эвакуировано 45 человек
В поселке Магдагачи в минувшие выходные тушили пожар в пятиэтажном общежитии на улице Ленина. К месту происшествия были направлены боевые расчеты пожарно-спасательной части № 33. Горела пристройка к общежитию. Из задымленного здания эвакуировали 45 человек.
Через 12 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Огонь уничтожил пристройку. На первом этаже здания в помещении прачечной уничтожена входная дверь, в бытовой комнате закоптились стены и потолок по всей площади. Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются, сказали в ГУ МЧС России по Амурской области.
Как сообщается в инстаграм-аккаунте Амурского центра ГЗ и ПБ, стариков и людей с ограниченными возможностями выносили на руках. Активное участие в эвакуации принимали жильцы дома и местные жители. Особенно пожарные благодарны Сергею Левчуку, который наравне с огнеборцами эвакуировал людей из общежития.
Фото: instagram.com/amurskiespasateli
«Из-за того, что огонь с пристройки перекинулся на рядом находящее помещение прачечной, там начали тлеть одеяла, матрасы, постельное белье. Весь дом был полностью окутан дымом. Это осложняло тушение. Однако через девять минут после локализации нам удалось ликвидировать открытое горение. Далее уже была проливка конструкций», – рассказал начальник отряда филиала противопожарной службы Амурской области Захар Кочергаа.
Для эвакуированных из общежития людей администрация поселка предоставила автобус, в котором жители могли согреться. Также был подготовлен пункт временного размещения в клубе железнодорожников.Из-за отсутствия электричества и сильной задымленности здания жильцы общежития ночевали вне дома: часть у родственников, часть – в ПВР.
Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает правила поведения в случае появления запаха дыма в подъезде:
- необходимо помнить, что дым и огонь на лестничной клетке распространяются в одном направлении – снизу вверх;
- если дым не густой и вы понимаете, что дышать можно, попробуйте определить место горения (квартира, почтовый ящик, мусоросборник), а по запаху – что горит (электропроводка, резина, горючие жидкости, бумага);
- если вам удалось обнаружить очаг до приезда пожарных, то попробуйте его потушить самостоятельно или вместе с соседями; во время тушения необходимо находиться вне зоны задымления во избежание отравления продуктами горения;
- если потушить пожар не представляется возможным, то оповестите жильцов дома и, не создавая паники, попробуйте выйти наружу, используя лестничные марши или через пожарные лестницы балкона;
- если же выйдя в подъезд, вы попали в густой дым, то нужно немедленно вернуться в квартиру и плотно закрыть дверь. Дверные щели и вентиляционные отверстия, в которые может проникать дым, необходимо заткнуть мокрыми тряпками;
- при наличии пострадавших вызовите скорую помощь;
- если вы живете в здании повышенной этажности, то здесь на случай возникновения пожара предусмотрены дополнительные меры по обеспечению безопасности людей – это незадымляемые лестницы, системы дымоудаления, внутренний противопожарный водопровод, автоматическая пожарная сигнализация в квартирах; в домах меньшей этажности на лоджиях и балконах предусмотрены металлические лестницы с 9 по 5 этажи, поэтому следите, чтобы люки на балконах и лоджиях не были забиты или загромождены.
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