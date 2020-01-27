В поселке Амурской области загорелось общежитие: эвакуировано 45 человек

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В поселке Магдагачи в минувшие выходные тушили пожар в пятиэтажном общежитии на улице Ленина. К месту происшествия были направлены боевые расчеты пожарно-спасательной части № 33. Горела пристройка к общежитию. Из задымленного здания эвакуировали 45 человек.

Через 12 минут пожарные ликвидировали открытое горение. Огонь уничтожил пристройку. На первом этаже здания в помещении прачечной уничтожена входная дверь, в бытовой комнате закоптились стены и потолок по всей площади. Пострадавших нет. Причина и виновник пожара устанавливаются, сказали в ГУ МЧС России по Амурской области.

Как сообщается в инстаграм-аккаунте Амурского центра ГЗ и ПБ, стариков и людей с ограниченными возможностями выносили на руках. Активное участие в эвакуации принимали жильцы дома и местные жители. Особенно пожарные благодарны Сергею Левчуку, который наравне с огнеборцами эвакуировал людей из общежития.

Фото: instagram.com/amurskiespasateli

«Из-за того, что огонь с пристройки перекинулся на рядом находящее помещение прачечной, там начали тлеть одеяла, матрасы, постельное белье. Весь дом был полностью окутан дымом. Это осложняло тушение. Однако через девять минут после локализации нам удалось ликвидировать открытое горение. Далее уже была проливка конструкций», – рассказал начальник отряда филиала противопожарной службы Амурской области Захар Кочергаа.

Для эвакуированных из общежития людей администрация поселка предоставила автобус, в котором жители могли согреться. Также был подготовлен пункт временного размещения в клубе железнодорожников.Из-за отсутствия электричества и сильной задымленности здания жильцы общежития ночевали вне дома: часть у родственников, часть – в ПВР.

Главное управление МЧС России по Амурской области напоминает правила поведения в случае появления запаха дыма в подъезде: