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27января
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сегодня, 11:11 0

Парень похудел на 63 килограмма благодаря игре на телефоне

Парень похудел на 63 килограмма благодаря игре на телефоне
Фото: instagram.com/tommy_linford_monkhouse/

Томми Монкхауса из Лондона смог сбросить за 12 месяцев более 63 килограммов. Избавиться от лишнего веса ему помогла игра Pokemon Go.

Студент рассказал в Инстаграме о том, что у него появилось недовольство собственным телом. В начале 2019 года он посмотрел на свои фотоснимки и отправился к врачу. Томми весил уже 158 килограмма, и врач констатировал ожирение.

Парень не знал, как заставить себя ходить в зал и правильно питаться. Но на волне популярности игры Pokemon Go решил установить ее и походить по городу. Томми вышел на «охоту» за персонажами, игры и не заметил, как прошло три часа.

Парень стал играть ежедневно, что помогло ему избавиться от лишнего веса. Он так втянулся в игру, что за день проходил до 20 километров, а помимо улучшения состояния здоровья, он также нашёл новых друзей. За 12 месяцев британец сбросил более 63 килограммов.

По словам Томми, он изменился не только внешне, но и внутренне. Он стал счастливее и увереннее в себе. И планирует сбросить еще 30 килограммов, чтобы стать подтянутым и здоровым, сообщает Life.

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#жизнь #здоровье

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