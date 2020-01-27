Парень похудел на 63 килограмма благодаря игре на телефоне
Томми Монкхауса из Лондона смог сбросить за 12 месяцев более 63 килограммов. Избавиться от лишнего веса ему помогла игра Pokemon Go.
Студент рассказал в Инстаграме о том, что у него появилось недовольство собственным телом. В начале 2019 года он посмотрел на свои фотоснимки и отправился к врачу. Томми весил уже 158 килограмма, и врач констатировал ожирение.
Парень не знал, как заставить себя ходить в зал и правильно питаться. Но на волне популярности игры Pokemon Go решил установить ее и походить по городу. Томми вышел на «охоту» за персонажами, игры и не заметил, как прошло три часа.
Парень стал играть ежедневно, что помогло ему избавиться от лишнего веса. Он так втянулся в игру, что за день проходил до 20 километров, а помимо улучшения состояния здоровья, он также нашёл новых друзей. За 12 месяцев британец сбросил более 63 килограммов.
По словам Томми, он изменился не только внешне, но и внутренне. Он стал счастливее и увереннее в себе. И планирует сбросить еще 30 килограммов, чтобы стать подтянутым и здоровым, сообщает Life.
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