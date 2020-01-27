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27января
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сегодня, 11:07 0

В Благовещенске мужчина пошел под суд после того, как прокатился на чужом автомобиле

В Благовещенске мужчина пошел под суд после того, как прокатился на чужом автомобиле
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд рассмотрел уголовное дело мужчины, который обвинялся в угоне автомобиля. Было решено прекратить данное дело, поскольку угонщик и потерпевший примирились.

Преступление было совершено в поселке Мясокомбинат в Благовещенске в мае 2019 года. Мужчина совершил поездку по улицам поселка на чужом автомобиле Toyota, без разрешения владельца.

Хозяин авто ходатайствовал о прекращении уголовного дела в отношении мужчины. Это связано с тем, что обвиняемый загладил причиненный им вред, люди примирились. Претензий у владельца машины к мужчине не имелось. Помощник прокурора не возражал относительно прекращения дела в связи с примирением сторон, сообщает пресс-служба городского суда.

Суд постановил прекратить уголовное дело, а вещественные доказательства – автомобиль Toyota, договор купли-продажи машины – вернуть потерпевшему.

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#происшествия #суды #транспорт

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