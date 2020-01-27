Житель Хабаровского края оставил двоих детей в аэропорту Шереметьево

Мужчина оставил двоих детей в аэропорту Шереметьево с запиской. По информации правоохранительных органов, мальчики прилетели вместе с отцом из Хабаровска.

Полицейские начали поиски мужчины, сообщили РБК в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу. «Мальчики 2011 и 2014 года рождения доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних транспортной полиции», – сказали в полиции.

В детском рюкзаке были обнаружены свидетельства о рождении на детей и записка, оставленная, возможно, отцом детей, уточнил представитель аэропорта. Известно, что мальчиков накормили и проводили в линейное управление МВД для выяснения обстоятельств случившегося. Следственные органы начали проверку.

По данным Telegram-канала Baza, в записке отец написал, что у него нет средств, чтобы прокормить детей, и попросил помочь мальчикам и отправить их «во временный дом приюта». По информации канала, полиция установила личность бросившего детей мужчины — это 41-летний житель Комсомольска-на-Амуре.

Между тем, Рен ТВ стали известны подробности его семейной жизни. По информации телеканала, между супругами уже давно царило непонимание. В 2016 году мать мальчиков сбежала от мужа. В Сети до сих пор можно найти ориентировки на Ольгу. Тогда, по словам Виктора, она отвела детей в детский сад и пропала. Впрочем, уже в следующем году на страничках пары в соцсети стали снова появляться совместные фото. Где сейчас находится мать мальчиков сейчас, неизвестно.

Детей, оставленных отцом в аэропорту Шереметьево, власти планируют доставить в Хабаровский край.