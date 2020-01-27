В Приамурье день снятия блокады Ленинграда отметят квестом, спектаклем и акциями

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27 января в Приамурье отметят день снятия блокады Ленинграда. По случаю памятной даты в регионе запланирован ряд тематических мероприятий. Наибольшее их количество пройдет в Благовещенске.

В 15:00 в молодежной библиотеке имени Чехова состоится всероссийский исторический квест «Блокада Ленинграда», организованный региональным штабом волонтеров Победы. Участники узнают о том, сколько дней длилась блокада Ленинграда, о дневной норме хлеба на одного человека и другие исторические факты.

В этот же день пройдет всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб». Представители молодежных общественных организаций раздадут жителям города информационные листовки и брусочки хлеба весом 125 граммов: именно столько получали в блокадном Ленинграде. Акция пройдет как в учреждениях профессионального образования, так и в нескольких общественных местах: Амурском областном краеведческом музее (с 15:00) и ТРЦ «Острова» в районе «Старого города» (с 18:00). Эти точки будут организованы представителями «Молодежки ОНФ» в Амурской области и «Молодой гвардией».

В Благовещенском политехническом колледже в 16:00 сегодня покажут спектакль «Ленинградский дневник. Несломленные». В основе сюжета – история юной блокадницы, чей личный дневник попадает в руки современных детей, и это навсегда меняет их прежнюю жизнь. Перед спектаклем волонтеры молодежного центра «Выбор» проведут акцию «Блокадный хлеб».

В Амурской областной филармонии в 18:00 молодежь города совместно с представителями ветеранского движения закружится в «Случайном вальсе» под фронтовые песни. Организатор акции – «Молодежка ОНФ».

Кроме того, в общежитиях Амурского колледжа культуры (улица Горького, 157) и факультета среднего профессионального образования АмГУ (улица Трудовая, 10) в 19:00 пройдет всероссийская акция «Свеча в окне». В этот вечер студенты, проживающие в общежитиях, зажгут в своих комнатах свечи в память обо всех жителях и защитниках блокадного Ленинграда. К акции приглашают присоединиться всех неравнодушных жителей города.

С 18 по 30 января представители всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» навещают ветеранов и помогают им в домашних делах, сообщает амурское министерство образования и науки.