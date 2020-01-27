Игрок NBA Коби Брайант погиб вместе с 13-летней дочерью

На борту вертолета, упавшего в Калифорнии, было девять человек, включая пилота. Все они погибли. Об этом сообщил шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва.

Вильянуэва не раскрыл все личности погибших, попросив дождаться окончания процедуры опознания тел. Причины авиакатастрофы пока не известны.

Источники, близкие к шерифу, сообщают, что в вертолете также находились один юный игрок и его родитель. Все они направлялись на баскетбольный матч.

Известно, что в авиакатастрофе погиб легендарный игрок NBA«Лента.ру». Вертолет по неизвестной причине врезался в гору в Калифорнии.

Брайант в течение всей карьеры выступал за «Лос-Анджелес Лейкерс», выиграл пять титулов чемпиона NBA и принял участие в 18 Матчах звезд. Он завершил карьеру в 2016 году. Коби называют одним из величайших баскетболистов в истории.