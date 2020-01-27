Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
27января
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 09:40 0

В Благовещенске совершена кража из мебельного магазина (видео)

В Благовещенске совершена кража из мебельного магазина (видео)
Фото: кадр видео

В Благовещенске неизвестный мужчина совершил кражу из мебельного магазина, расположенного на улице Лазо. Сейчас происшествием занимается полиция.

Кража была совершена вечером 22 января. Как рассказала ИА «Амур.инфо» одна из сотрудниц магазина, добычей злоумышленника стал комплект постельного белья. Похитить второй комплект у него не получилось.

«Я работала в зале с покупателем. Их было двое. Один зашел, получается, отвлекал – такой, как бы, "на жаргоне", привлекал внимание. А второй в это время как раз крал», – сообщила горожанка. Она назвала примерный ущерб: от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей.

По словам сотрудницы, они обратились в полицию. В МО МВД России «Благовещенский» агентству данный факт подтвердили. Стражи порядка проводят проверку.

Видео: instagram.com/skaner28

Просмотров всего: 1563

#криминал #происшествия #торговля

распечатать


Происшествия

В поселке Амурской области загорелось общежитие: эвакуировано 45 человек
Происшествия

В Благовещенске мужчина пошел под суд после того, как прокатился на чужом автомобиле

Происшествия

Житель Хабаровского края оставил двоих детей в аэропорту Шереметьево
В России и мире 1

Игрок NBA Коби Брайант погиб вместе с 13-летней дочерью
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь