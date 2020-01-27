В Благовещенске совершена кража из мебельного магазина (видео)

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В Благовещенске неизвестный мужчина совершил кражу из мебельного магазина, расположенного на улице Лазо. Сейчас происшествием занимается полиция.

Кража была совершена вечером 22 января. Как рассказала ИА «Амур.инфо» одна из сотрудниц магазина, добычей злоумышленника стал комплект постельного белья. Похитить второй комплект у него не получилось.

«Я работала в зале с покупателем. Их было двое. Один зашел, получается, отвлекал – такой, как бы, "на жаргоне", привлекал внимание. А второй в это время как раз крал», – сообщила горожанка. Она назвала примерный ущерб: от 1,5 тысячи до 3 тысяч рублей.

По словам сотрудницы, они обратились в полицию. В МО МВД России «Благовещенский» агентству данный факт подтвердили. Стражи порядка проводят проверку.

Видео: instagram.com/skaner28