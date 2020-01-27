Ученый рассказал, можно ли заразиться коронавирусом от посылки из Китая

Эпидемия неизвестного ранее коронавируса распространяется. В Китае число заразившихся достигло 2 тысяч человек, умерли 56 человек. Об этом сообщает телеканал CCTV со ссылкой на Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР И многие стали задумываться, насколько безопасно теперь заказывать товары из Китая.

Уже известно, что подхватить вирус можно преимущественно воздушно-капельным путем. Таким образом, продавец, собирающий заказ клиенту, может чихнуть на вещь и отправить ее по почте, повышая риск заражения покупателя.

В пресс-службе «AliExpress Россия» поспешили заверить, что заразиться таким способом невозможно, пишет «Московский комсомолец». Посылки из Китая идут долго, перевозятся при экстремально низких температурах, а значит, и повода для волнения нет. Представитель площадки Антон Пантелеев отметил, что компания взаимодействует с Роспотребнадзором, с Россельхознадзором и другими органами как в России, так и в Китае.

Кандидат медицинских наук Алексей Хухрев пояснил «МК», что новый вирус очень похож на вирус гриппа, а продолжительность его жизни на открытом воздухе – 48 часов.

«Коронавирус, как и вирус гриппа, быстро мутирует и может передаваться с предметами, если их обкашлял или потрогал зараженный человек. Но продолжительность жизни вируса гриппа при высыхании – 48 часов. Как мы знаем, ни одна посылка с "АлиЭкспресса" столько не идет. Обычно срок доставки, если повезет, – 2 недели, а в среднем посылка идет 3–4 недели. Поэтому я думаю, что повода для беспокойства нет. Другое дело, если это посылка какого-то биологического материала, сохранившего воду: фрукты, соки и тому подобное. Во влажной среде вирус может жить гораздо дольше. Но я не думаю, что кто-то заказывает подобные вещи. Если говорить о профилактике, то здесь совет один – мойте руки, друзья», – сообщил он.

По словам бывшего главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко, повод для беспокойства все-таки есть. Новый год в Китае начинается 25 января, и туда отправилась часть граждан и переселенцев из КНР, которые живут на Дальнем Востоке. В феврале, после окончания торжеств, они вернутся обратно, и есть риск, что вирус будет завезен в Хабаровск, Благовещенск и другие города. В пограничной с Россией провинции Китая уже зафиксирована первая смерть от пневмонии, вызванной коронавирусом. А пассажиров, прибывших в Россию из Китая, тщательно осматривают с помощью тепловизоров на борту самолета.

Житель Благовещенска Алексей Каратавый рассказал «МК», что паники в городе нет, но и от профилактики горожане не отказываются. «Я вижу людей в масках в общественных местах. В Амурском университете, где я учусь, введен масочный режим. Также на время закрыли мини-торговый центр, где китайцы продавали одежду и технику», – поделился он.

Другая местная жительница сообщила, что ничего подобного не замечала: «Пару дней назад я вернулась из Японии. И даже там все было спокойно. Никто в масках не ходил. В аэропорту Хабаровска нас тоже быстро пропустили и про температуру никто не спрашивал».

Близость к китайской границе не пугает и жителей Еврейской автономии. Так, жители Биробиджана, который находится от КНР всего в 75 километрах, из-за загадочного коронавируса панике не поддаются. «Мы только недавно узнали о том, что какой-то вирус идет, но паники нет никакой абсолютно, – рассказала биробиджанка Лиана Долгова. – В магазинах нет очередей, никто не скупает бешеными партиями противовирусные и маски. Пожилые люди – да, обсуждают что-то из новостей, но в целом никакого ажиотажа. Живем, как и жили. И надеемся, что к нам не придет».

Еще одна жительница Биробиджана Ольга Климова сообщила, что в городе «тишина и спокойствие»: «А чего бояться? Даже разговоров об этом особых нет».

Более того, местное население даже не собирается отменять все еще популярные здесь шоп-туры – одно-, двух- или трехдневные поездки в Китай за покупками. Местные предприниматели также продолжают ездить за товарами в северные провинции страны.

Вероятнее всего, биробиджанцы лишь в крайнем случае откажутся и от курортных лечебно-оздоровительных туров в южные провинции Китая. Для многих это единственная доступная возможность отдохнуть и поправить здоровье за рубежом.