Бордель и порностудию обнаружили в Красноярске: обзор прессы

Семья будущего мужа Натальи Водяновой потеряла миллиарды из-за коронавируса; Грету Тунберг втянули в националистический скандал; в Германии мужчинам отказали в судействе конкурсов красоты. Газеты читал ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Поскольку все – абсолютно все! - газеты считают своим долгом отметиться на ниве китайского вируса, приходится это поле осваивать и мне. Сами понимаете, я плоть от плоти печатных СМИ. Так вот, вместе с «Комсомольской правдой» зайдем немного с другой стороны и расскажем о том, что этот самый недуг сожрал у будущей семьи Натальи Водяновой миллиарды долларов. Дело в том, что у свекра Натальи (опять же будущего) Бернара Арно (он в списке Форбс обогнал даже Безоса) бизнес завязан в том числе и на Китай. А новости о загадочной эпидемии в Китае вызвали панику на биржах. Свежеиспеченный лидер Форбс за несколько дней потерял 3,7 миллиарда долларов. На фоне более чем 120 миллиардов его средств эта потеря не такая уж и значительная, но тем не менее – потеря. Ну а мы в таких случаях думаем: мелочь, а приятно.

Вам статья

В «Известиях» прочел о том, что в Красноярске правоохранительные органы накрыли бордель и порностудию, они размещались в обычной многоэтажке. В принципе, ничего особенного, вполне обыденное явление, если не считать того, что многие «актрисы» были несовершеннолетние – это раз. А второе – один из организаторов притона – видный общественный деятель, человек в Красноярске известный, в его фейсбучных друзьях весь красноярский истеблишмент – политики, журналисты, священнослужители и прочие, прочие.

Напишут же такое

А в «Мире новостей» прочел о том, что ныне всем известная экоактивистка Грета Тунберг попала в националистический скандал. Рядом с ней на одном из экофорумов сфотографировалась негритянка (чуть по инерции не сказал «эконегритянка», но вовремя тормознул), а при публикации снимка в газете эту негритянку вырезали. Ну и всё. Понеслось. Сама-то Грета вроде бы и ни при чем, у газеты есть редактор, но попробуй объяснить это тут же раздувшим скандал журналистам. Ну и варианты развития событий таковы: либо редактору по шапке, либо издание разведут на деньги, либо и то, и другое вместе. Но пятно-то все равно на бедной экоГрете. В смысле, экоТунберг. Короче, на экологии, прости, господи.

Полный абзац

На том про политику заканчиваю, приступаю к бытовым темам. Так, в «Убойной силе» рассказывается о молодой жительнице Излучинска Нижневартовского района, которая уж не знаю, почему выпала из окна 9-го этажа. Возможно, в квартире было жарко, и она решила глотнуть свежего воздуха да потеряла равновесие. Возможно, ее кто-то подтолкнул – доброжелателей всегда хватает – не знаю, про то в газете не пишут, написали просто: выпала. А выпав, приземлилась в сугроб, встала, отряхнулась и пошла на работу. Правда, надо сказать, что на работе заметили, что девушка немного «того», не в себе, бледная какая-то и отвечает невпопад: ее спрашивают, мол, голова, что ли, болит, а она отвечает – да с 9-го этажа выпала. Ей про температуру вопрос задают, а она – дескать, снег глубокий. Ясно же, что не в себе. Ну, вызвали скорую, интересно ж всем, не пневмония ли китайская, не ко дню рабочему будь упомянута. Но, слава богу, нет, просто упала с 9-го этажа, ничего страшного.

На посошок

И напоследок «Российская газета», рассказавшая об абсолютнейшем ущемлении прав мужчин в Германии: тамошним мужикам запретили судить конкурс красоты «Мисс Дойчланд». Отныне финалисток будут оценивать не за внешние данные, а за «богатый внутренний мир». Больше никакого «сексизма», «объективации» и «мужского взгляда». Вы представляете? Что там ноги, талия и… И то, что выше талии! Главное – внутреннее содержание, красота души, добросердечие. А ноги…

В общем, я не думаю, что немкам теперь светят победы на международных конкурсах, где судьями по сию пору являются мужчины.