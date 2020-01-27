В Свободном прошли соревнования ДФО по авторалли (фото, видео)

С 25 по 26 января в Свободном прошли соревнования по автомобильному ралли на Кубок ДФО. В гонке приняли участие 50 спортсменов из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска, Уссурийска, Свободного, Шимановска и других городов Дальнего Востока.

Соревнования организовало Амурское региональное отделение Российской автомобильной федерации. Прошли они в 9 раз. Местом проведения стали озеро Большое Бардагонское, река Зея, а также ледовая трасса в районе водозабора реки Пера.

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«Вчера у двух машин полетели коробки передач. Бамперы, конечно, тоже теряли, – поделилась организатор гонок Оксана Денисова. – Один из авто в классе "Абсолют" не выдержал свободненских морозов и замёрз. В итоге в гонке не участвовал».

В итоге в командном зачете на первом месте оказалась команда PitStopRallyTeam из Амурской области. На втором – сборная Хабаровского, Приморского краев и Амурской области – «Цербер Авто». На третьем – команда Приморского края «Оверс».

В абсолютном зачете первое место заняли Алексей Украинец и Михаил Украинец из Владивостока. Второе – Дмитрий Дорошенко из Благовещенска и Сергей Шарапов из Свободного. На третьем – Сергей Рассоха и Константин Николаев из Благовещенска.

В категории класса 4 000 Н (N4) (автомобили с приводом на 4 колеса, с двигателем объёмом 2 000, с турбонагнетателем). Золото взяли Алексей Украинец и Михаил Украинец (Владивосток). Серебро у Дмитрия Дорошенко (Благовещенск) и Сергея Шарапова (Свободный). Бронза у Сергея Рассохи и Константина Николаева (Благовещенск).

По классу 1 600 Н (R2) (моноприводные автомобили, с объёмом двигателя 1 600 сантиметров) на первом месте хабаровчане Роман Шабалин и Алексей Кукушкин. На втором – благовещенцы Евгений Зыков и Иван Устимов. На третьем – Сергей Денисов из Свободного и Алексей Шматок из Благовещенского района.

Фото: Виктор Черемисин