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27января
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сегодня, 09:09 0

Жители Китая пытались ввезти в Благовещенск колбасу с вирусом АЧС

Жители Китая пытались ввезти в Благовещенск колбасу с вирусом АЧС
Фото: управление ветеринарии Амурской области

Двое жителей Китая пытались привезти из Хэйхэ в Благовещенск 1,4 килограмма пельменей и батон колбасы китайского производства. Продукты обнаружили в ручной клади иностранцев. Их отправили на экспертизу в ветлабораторию Амурской области.

При проведении исследований методом ПЦР был обнаружен ДНК вируса африканской чумы свиней.

«Для человека данная продукция опасности не представляет. Однако, если выбросить остатки или отдать их на корм свиньям, мы получим новую вспышку африканской чумы в регионе. По сути, это исследование подтвердило версию заноса АЧС с территории Китая, который неблагополучен по данному заболеванию. Колбаса и пельмени будут уничтожены», – сообщил начальник управления ветеринарии области Сергей Самохвалов.

Исследования ввозимой в Приамурье продукции животного происхождения на АЧС ведутся с осени 2019 года. С такой инициативой выступил начальник управления ветеринарии региона Сергей Самохвалов в ходе противоэпизоотической комиссии. Ранее ДНК вируса в изъятых продуктах не находили.

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#Китай #происшествия #таможня #чума свиней

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