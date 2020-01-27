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27января
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сегодня, 08:32 1

В соседнем с Благовещенском Хэйхэ из-за коронавируса приостановили автобусное движение

В соседнем с Благовещенском Хэйхэ из-за коронавируса приостановили автобусное движение
Фото: Амур.инфо

В соседнем с Благовещенском китайском городе Хэйхэ с 27 января в полночь приостановили междугородное и городское автобусное движение. Это делается в рамках мер по борьбе с коронавирусом нового вида 2019-nCoV.

«Для того чтобы уменьшить вероятность скопления народа, пресечь распространение коронавируса нового вида и обеспечить здоровье населения, комитет по профилактике и контролю за распространением коронавируса нового вида города Хэйхэ принял решение с 27 января 00:00 приостановить междугородное автобусное сообщение и автобусное сообщение по городу. О восстановлении движения будет объявлено дополнительно», – цитирует Biang.ru народное правительство Хэйхэ.

Ранее сообщалось, что погранпереход Хэйхэ – Благовещенск заработает после новогодних праздников не 27 января, как планировалось, а 31 января.

Как сообщает комитет по гигиене и здоровью провинции Хэйлунцзян, количество заболевших коронавирусом нового вида 2019-nCoV за 25 января в пограничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян увеличилось на 6 человек и составило 15 человек. В Харбине зарегистрировано 8 заболевших.

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#здоровье #Китай #коронавирус в Китае #транспорт

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    51 минута назад

    Границу на замок, никого не впускать, не выпускать, пока вирус не победят! Как любят говорить у нас чиновники, без паники, господа!

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