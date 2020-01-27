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27января
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Выбор читателей за 26 января

Выбор читателей за 26 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 26 января.

Для меня самого это шок: вандал, разгромивший снежный городок в Благовещенске, попросил прощения

Один из вандалов, разрушивший фигуры в снежном городке Благовещенска, просит прощения за свой поступок. Со словами извинений к горожанам и скульпторам, которые трудились над созданием ледовых и снежных фигур, молодой человек обратился в редакцию Амур.инфо.

В Амурской области, несмотря на угрозу вспышки коронавируса, границу закрывать пока не будут

В Амурской области пока не будут закрывать пункты пропуска на границе с Китаем, где распространяется коронавирус. Об этом Амур.инфо сообщили в областном министерстве экономического развития и внешних связей. Там добавили, что ситуация находится на особом внимании на федеральном и региональном уровне, в постоянном контакте с китайскими властями ведется ежедневный мониторинг ситуации.

В амурскую колонию пытались передать телефоны, спрятав их в торте

Сотрудники исправительной колонии № 8 в Амурской области пресекли попытку передать партию мобильных телефонов в учреждение. Мужчина пытался передать в колонию запрещенные в местах лишения свободы средства связи, спрятав их между коржами торта.

Власти провинции Хэйлунцзян объяснили причину смертного случая от коронавируса

Пациентка из Суйхуа скончалась от осложнений, вызванных имеющимися у нее ранее заболеваниями. Комитет по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян объяснил причину, по которой в провинции произошел смертельный случай в результате вспышки коронавируса.

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#Обзор #интернет #СМИ

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