Выбор читателей за 26 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 26 января.

Один из вандалов, разрушивший фигуры в снежном городке Благовещенска, просит прощения за свой поступок. Со словами извинений к горожанам и скульпторам, которые трудились над созданием ледовых и снежных фигур, молодой человек обратился в редакцию Амур.инфо.

В Амурской области пока не будут закрывать пункты пропуска на границе с Китаем, где распространяется коронавирус. Об этом Амур.инфо сообщили в областном министерстве экономического развития и внешних связей. Там добавили, что ситуация находится на особом внимании на федеральном и региональном уровне, в постоянном контакте с китайскими властями ведется ежедневный мониторинг ситуации.

Сотрудники исправительной колонии № 8 в Амурской области пресекли попытку передать партию мобильных телефонов в учреждение. Мужчина пытался передать в колонию запрещенные в местах лишения свободы средства связи, спрятав их между коржами торта.

Пациентка из Суйхуа скончалась от осложнений, вызванных имеющимися у нее ранее заболеваниями. Комитет по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян объяснил причину, по которой в провинции произошел смертельный случай в результате вспышки коронавируса.