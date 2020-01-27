«Земский доктор» привлекает в Приамурье специалистов из других регионов

Почти год назад в Тындинской городской больнице появился новый врач-педиатр. С мая 2019 года с юными тындинцами работает Ирина Скирденко.

Медик приехала в Тынду из Забайкальского края. Прежде Ирина лечила детей в читинской больнице. В столицу БАМа врач-педиатр вернулась по семейным обстоятельствам. Хорошим стимулом стала программа «Земский доктор».

«В день в среднем в тындинской больнице я принимаю по 20-30 пациентов. Во время вызовов обслуживаю 10-15 человек. Участвуя в программе, я получила 1 миллион рублей, заключив договор на трудоустройство в течение 5 лет. Иногда с медучреждениями заключают договор, чтобы предприятие помогло с жильем, но у меня не было в этом необходимости», – цитирует Скирденко пресс-служба правительства Амурской области.

Еще один специалист – Карине Лопарева с января прошлого года работает врачом-терапевтом в амбулатории села Козьмодемьяновка. Кроме нее здесь трудятся стоматолог и участковый терапевт. Участвуя в программе «Земский доктор», амурчанка получила 1 миллион рублей, который потратила на строительство дома.

«Амбулатория обслуживает не только жителей Козьмодемьяновки, но и соседних сел: Лазаревка, Чуевка и Липовка. В общей сложности это почти 2 тысячи человек», – сказала Карине Лопарева.

В этом году размер единовременной выплаты увеличился вдвое. Фельдшеры-участники проекта могут рассчитывать на 1 миллион рублей вместо 500 тысяч, а врачи – на 2 миллиона вместо 1 миллиона. В селах Приамурья ждут 30 врачей и 10 фельдшеров. На федеральную программу в этом году выделено 70 миллионов рублей.

В прошлом году было заключено 35 трудовых договоров по данной программе – именно столько должностей (10 фельдшеров и 25 врачей) и было предусмотрено к замещению в текущем году приказом министерства здравоохранения Амурской области. Всего на эти цели было направлено 30 миллионов рублей. Специалистов привлекли в города Райчихинск, Шимановск, Тамбовский, Тындинский, Серышевский, Бурейский, Зейский, Октябрьский, Сковородинский, Благовещенский, Магдагачинский районы, поселок Прогресс. Таким образом, укомплектовано фельдшерами 7 ФАПов (села Косицыно, Кузнецово, Орлецкое, Владимировка, Верхнеблаговещенское, Невер, Гонжа, Варваровка), в больницы прибыли 3 фельдшера скорой медицинской помощи и 25 врачей.

Программа «Земский доктор» работает в Приамурье с 2012 года. За все время ее действия было заключено 379 договоров о предоставлении единовременной компенсационной выплаты. Благодаря этому удалось снизить дефицит медицинских кадров во всех муниципальных образованиях области. По условиям программы, за эти деньги специалист обязан отработать в учреждении пять лет. Но многие из числа первых «миллионеров» остались на прежних местах и после окончания указанного срока.

В 2018 году программа «Земский доктор» распространилась в том числе и на фельдшеров, что в итоге позволило значительно укомплектовать кадрами сеть ФАПов. Так, в прошлом году удалось привлечь 30 врачей (каждый получил по миллиону рублей) и 20 фельдшеров (по 500 тысяч).