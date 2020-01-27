Гороскоп 27 января: Водолеям не стоит давать обещаний, а Весам повезет в любви

Восход Солнца: 08:11

Заход Солнца: 17:13

Солнце в Водолее.

Овен. Благоприятный день, сулящий поддержку Высших сил, покровителей, партнеров. Без особенных усилий Вы сможете осуществить множество выгодных проектов. Планеты предлагают особо долго не раздумывать и соглашаться на выгодные деловые предложения.

Телец. Благоприятный день для раздумий, анализа прошлых поступков, медитации. Все задуманное может воплотиться в жизнь. Противопоказаны коллективные мероприятия. Отложите прием гостей на более поздний период, так как Вы сейчас находитесь не в лучшей форме.

Близнецы. Критический день, связанный с обманом, болезнью и обидой. Неблагоприятный день для любых дел. Вероятно, целый день Вам придется разрываться между домом и работой, пытаясь уладить семейные дела и профессиональные проблемы. Сегодняшнее перенапряжение может отрицательно сказаться на вашем самочувствии.

Рак. День крайне неблагоприятный. Пройдет он под знаком обмана и обид. Отношения с окружающими могут стать прохладными, а смелые идеи, которые Вас посещали, окажутся несбыточными. Не торопитесь принимать скоропалительных решений, пустите все на самотек, и судьба сама подскажет нужное решение.

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Лев. Первая половина дня неблагоприятна в финансовом отношении. Постарайтесь вести себя сдержанно — не увлекайтесь заманчивыми предложениями, избегайте рискованных операций, не пускайтесь в авантюры. Ваша активность и настойчивость могут заставить Вас торопить события. Сохраняйте самообладание.

Дева. Возможно, что многочисленные фантазии придут Девам в голову. Но вы рискуете поддаться иллюзиям. Постарайтесь проверить свои идеи логикой и трезвым расчетом. Этот день может стать днем искушения плоти.

Весы. Если у Вас есть дети, постарайтесь уделить им больше внимания. Вы сможете решить все вопросы мирно, не прибегая к силе родительского авторитета. Помните, что воспитывают не увещевания и угрозы, а личный пример. Звезды сулят удачу в любовных делах.

Скорпион. Благоприятный день, особенно для мужчин-Скорпионов, которые занимаются коммерческой деятельностью. Усиливаются аура, способности к достижению намеченных целей, деловитость. Женщины-Скорпионы могут быть обмануты в коммерческих операциях. Отложите крупные покупки.

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Стрелец. День благоприятен для общения. Жизненный потенциал на высоком уровне. Не исключено появление влиятельных людей, которые окажут помощь в ваших начинаниях. Успех вероятен в делах, требующих индивидуального подхода и внутренней сосредоточенности.

Козерог. В личных отношениях не исключены проблемы, связанные с нежеланием партнера принять вашу точку зрения. Потакание собственным слабостям или излишняя мнительность может обидеть благожелательно настроенных к Вам людей. Больше доверяйте интуиции.

Водолей. Противоречивый день, когда отношения проверяются на устойчивость и требуют переосмысления. Будьте внимательны при работе с деловыми бумагами или материальными ценностями - существует вероятность ошибки или финансовой потери. Не давайте необдуманных обещаний.

Рыбы. Ваш жизненный тонус будет несколько выше, чем обычно, поэтому окажется легко включиться в работу, тем более приступить к новым обязанностям. Риск и напористость в делах сегодня могут иметь оправдание в виде прибыли. Удача еще продержится некоторое время на вашей стороне, что незамедлительно скажется на хорошем настроении.

Астролог: Вальдемар Небоходцев