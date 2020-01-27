Гороскоп на неделю 27 января – 2 февраля: у Львов стремление к свободе, Козерогам пора перейти к действиям

Общий астрологический прогноз на неделю с 27 января по 2 февраля для всех знаков Зодиака.

Овен. На этой неделе ради того, чтобы что-то получить, придется чем-то пожертвовать, причем это может быть не только нечто материальное, но и доброе отношение какого-то человека.

Телец. Возможны небольшие недомогания общего плана, головные боли. При подтверждении обстоятельствами личного гороскопа – опасность от воды. И вообще, нынешняя неделя несет в себе чуть более высокий, чем обычно, риск травматизма и иных неприятностей вне дома.

Близнецы. Большой объем работы не помешает вам использовать шанс воплотить давние мечты. Не стоит долго раскачиваться, удача – дама легкомысленная, может передумать. Спонтанные и быстрые решения будут только на руку. Семья и друзья с удовольствием Вас поддержат.

Рак. У Раков эта неделя обещает стать очень интересной и насыщенной всевозможными впечатлениями. В первой половине недели Вы можете случайно встретить кого-то из своих старых друзей или подруг, с которыми давно перестали общаться и потеряли контакты.

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Лев. В первой половине недели Львы будут стремиться к максимальной личной свободе. Вы будете крайне нетерпимы к любым попыткам ограничить вашу свободу поведения или ввести вас в какие-то рамки. И такое стремление не является вашим капризом или прихотью.

Дева. В течение всей недели Вы будете проходить практику по достижению консенсуса, а в ее конце (или в начале следующей) Вам предстоит сдать по этому предмету экзамен. Скорее всего, ареной действий окажутся дом и семья, нежели работа и трудовой коллектив. Совет звезд: старайтесь делать упор не на различия, а на общие черты.

Весы. Вы не очень сдержанны в своих расходах, будучи уверенным, что всегда сумеете если не заработать, то достать денег. Откуда берется такая уверенность, Вы и сами не знаете. В принципе, она не беспочвенна, ибо Вы интуитивно чувствуете свои звездные позиции, которые принято называть «сильными».

Скорпион. Вы предпочитаете создавать вокруг себя творческий беспорядок, как бы протестуя против требования постоянно расставлять все по местам. Возможно, Вам будет легко удаваться медитация, если Вы хоть разок по-настоящему попробуете, что это такое.

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Стрелец. На этой неделе Стрельцы, возможно, попытаетесь переложить часть своих обязанностей на чужие плечи или избавиться от тех обязательств, которые Вам уже порядком надоели. Будьте смелее и все будет хорошо.

Козерог. Вы словно принимаете участие в каком-то квесте, и цель – проверить на прочность все таланты. Козерог прекрасно понимает, что способен на большее и достоин, покорять эти вершины. Пора действовать, звезды советуют постепенно раскрывать свой потенциал, экспериментировать с разными хобби.

Водолей. У Водолеев будет очень активная неделя. В Вас все время будет бурлить энергия, которую хорошо бы направить в правильное русло. Особенно благоприятен этот период для занятий спортом. Вечера этой недели старайтесь проводить в кругу близких.

Рыбы. Неплохое время для начала бизнеса, планирования масштабных финансовых мероприятий, решения вопросов, связанных с наследством, налогами, страховками. Прислушайтесь к себе и сделайте тот самый выбор, который давно не могли сделать.

Астролог: Вальдемар Небоходцев