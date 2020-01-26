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26января
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сегодня, 21:31 6

Пункты пропуска в Благовещенске и Хэйхэ не будут работать до 31 января

Пункты пропуска в Благовещенске и Хэйхэ не будут работать до 31 января
Фото: Амур.инфо

Пункты пропуска в Благовещенске и Хэйхэ не откроются 27 января, как планировалось ранее. Грузовое и пассажирское направления не будут работать до 31 января. Решение об этом приняли в Народном правительстве города Хэйхэ.

По официальной информации, режим работы пункта пропуска Хэйхэ скорректирован в связи с празднованием китайского Нового Года.

«Планируется, что международные грузопассажирские перевозки на направлении Благовещенск – Хэйхэ возобновятся с 01 февраля», – сообщили в правительстве Амурской области.

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#здоровье #Китай #коронавирус в Китае #таможня

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    1 час назад

    Китайцы "практичнее" оказались...

  • Алхимик

    Алхимик
    1 час назад

    Им тоже миграцию ограничивать надо. Всех распихали по домам.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    50 минут назад

    Спасибо тебе Си Цзин, как там тебя.От души.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    47 минут назад

    Значит положение гораздо серьезнее, чем нам представляют СМИ.

  • Алхимик

    Алхимик
    29 минут назад

    Да вроде сами китайцы уже озвучили, что эпидемия нарастает.

  • Ольга1972

    Ольга1972
    19 минут назад

    Они нас одевают, обучают, кормят и ещё о здоровье заботятся

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