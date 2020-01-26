Пункты пропуска в Благовещенске и Хэйхэ не будут работать до 31 января
Пункты пропуска в Благовещенске и Хэйхэ не откроются 27 января, как планировалось ранее. Грузовое и пассажирское направления не будут работать до 31 января. Решение об этом приняли в Народном правительстве города Хэйхэ.
По официальной информации, режим работы пункта пропуска Хэйхэ скорректирован в связи с празднованием китайского Нового Года.
«Планируется, что международные грузопассажирские перевозки на направлении Благовещенск – Хэйхэ возобновятся с 01 февраля», – сообщили в правительстве Амурской области.
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