Пункты пропуска в Благовещенске и Хэйхэ не будут работать до 31 января

Фото: Амур.инфо

Пункты пропуска в Благовещенске и Хэйхэ не откроются 27 января, как планировалось ранее. Грузовое и пассажирское направления не будут работать до 31 января. Решение об этом приняли в Народном правительстве города Хэйхэ.

По официальной информации, режим работы пункта пропуска Хэйхэ скорректирован в связи с празднованием китайского Нового Года. «Планируется, что международные грузопассажирские перевозки на направлении Благовещенск – Хэйхэ возобновятся с 01 февраля», – сообщили в правительстве Амурской области.

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Наталья Храмова