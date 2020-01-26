В Китае сообщили об усилении способности коронавируса передаваться от человека к человеку

Способность коронавируса нового типа 2019-nCoV передаваться от человека к человеку усилилась, в результате чего эпидемиологическая ситуация перешла в новую, более сложную стадию. Об этом 26 января на пресс-конференции заявил глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй.

«Вирус передался людям из дикой природы и начал адаптироваться к существованию в человеческом организме, после чего перешел в стадию, когда начал передаваться от человека к человеку», – цитирует его ТАСС. «Похоже, что способность вируса передаваться от человека к человеку усилилась. Специалисты полагают, что эпидемия перешла в сравнительно серьезную и сложную стадию», – подчеркнул глава ведомства.

Китайские эпидемиологи и вирусологи пока не смогли установить источник происхождения коронавируса нового типа 2019-nCoV и его способности к мутации. Об этом 26 января на пресс-конференции в Пекине заявил замглавы Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ли Бинь.

«Насколько нам известно на данный момент, это совершенно новая болезнь, знания человечества о ней еще ограничены, возможность этого заболевания мутировать еще не ясна», – указал он.

«Мы еще не располагаем полными данными о развитии эпидемиологической ситуации. Мы можем на основе развития эпидемии непрерывно корректировать нашу политику, совершенствовать принимаемые меры и вводить различного рода меры профилактики и контроля», – подчеркнул замглавы ведомства.

Одним их ключевых отличий коронавируса нового типа 2019-nCoV является его способность передаваться от человека к человеку уже во время инкубационного периода. Число инфицированных в ближайшем будущем может вырасти, сообщил 26 января на пресс-конференции в Пекине глава Государственного комитета по делам здравоохранения КНР Ма Сяовэй, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

«Инкубационный период коронавируса нового типа составляет около 10 дней. В самом коротком случае это один день, в самом продолжительном – 14 дней. Во время инкубационного периода он уже способен передаваться [другим людям], что в корне отличает его от SARS (атипичной пневмонии – Прим. ТАСС)», – сказал он. «Темпы развития эпидемии ускоряются. Что касается настоящего времени, то, боюсь, эпидемия на какой-то период времени продолжится, на последующем этапе число заболеваний может вырасти», – добавил глава ведомства.

Вспышка вызванной коронавирусом 2019-nCoV пневмонии была зафиксирована в конце декабря прошлого года в крупном китайском городе Ухане. Сейчас число подтвержденных в КНР случаев заболевания достигает 2 027 человек, число летальных исходов составляет 57. Заражение подозревается еще у 2,7 тысячи человек, случаи заболевания зарегистрированы почти во всех регионах КНР, в том числе в Пекине и Шанхае.

Коронавирус также выявлен в Австралии, Вьетнаме, Республике Корея, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции и Японии. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку национальной чрезвычайной ситуацией для Китая, но пока воздержалась от объявления режима международной чрезвычайной ситуации.

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