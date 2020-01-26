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26января
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сегодня, 19:34 10

Глава Приамурья о ситуации с коронавирусом: паники среди жителей быть не должно

Глава Приамурья о ситуации с коронавирусом: паники среди жителей быть не должно
Фото: amurobl.ru

Губернатор Амурской области Василий Орлов провел совещание, посвященное вопросам недопущения коронаврирусной инфекции на территорию региона. По его словам, среди населения не должно быть никакой паники, однако важно принять комплекс мер по обеспечению безопасности.

Руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова рассказала, что с начала года на пунктах санитарно-карантинного контроля досмотрено более 70 тысяч человек. Въехало более 9 тысяч граждан Китая. Около 4 тысяч туристов вернулись из стран Юго-Восточной Азии и КНР.

Ситуация по заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом в регионе стабильная, но специалисты прогнозируют сезонный рост заболеваемости.

Ежедневно отслеживается текущая ситуация, 23 января был введен режим повышенной готовности, реализуется утвержденный план работы. Всем муниципалитетам и ведомствам даны рекомендации и распоряжения. Главная на сегодня мера – это отказ от посещения КНР. Известно, что туроператоры области приостанавливают отправку туристических групп на курорты Китая. Гражданам также рекомендуется отказаться от посещения таких стран Юго-Восточной Азии, как Таиланд и Вьетнам.

Выявлены 5 человек, которые заболели после посещения КНР. Взятые пробы были отправлены в лабораторию. Уже известно, что по трем случаям подозрения на коронавирусную инфекцию не подтвердились. Результаты по двум другим пробам должны появиться в ближайшее время. Приамурье сотрудничает с референт-центрами Роспотребнадзора, где пробы оперативно изучаются (для выявления причин заболевания достаточно одного дня).

На пунктах пропуска (благовещенская таможня и аэропорт) проводится тщательный контроль, работают специалисты с тепловизорами. На благовещенской таможне будет действовать двойной контроль: специалисты оценят состояние людей сначала в каждом прибывающем автобусе, а затем и на пункте пропуска. Граждане КНР с подозрением на инфекцию будут отправляться обратно в Хэйхэ, а россиян планируют помещать в изолятор, а затем госпитализировать в боксы инфекционной больницы. На заседании принято решение о закупке дополнительных тепловизоров для обеспечения более эффективной деятельности.

Отдельный пласт работы касается недопущения распространения инфекции в больницах. Всех граждан с высокой температурой призывают не посещать поликлиники самостоятельно, а вызывать врачей на дом.

«Мы видим, что ситуация в Приамурье сейчас стабильная. Никакой паники среди жителей быть не должно. Нам, безусловно, необходимо реализовать комплекс мер, быть готовыми противостоять угрозе, полностью контролировать ситуацию. Принято решение о дополнительном приобретении тепловизоров, в постоянном режиме мы обмениваемся информацией с китайской стороной. Закрытие пункта пропуска только в Благовещенске не даст больших результатов, ведь попасть в Приамурье можно и после прибытия из Китая в другие аэропорты страны, по внутренним дорогам. Закрытие государственной границы или введение карантинных мероприятий на пункте пропуска – это вопрос федеральных полномочий. Но мы также прорабатываем его на случай изменений ситуации в худшую сторону», – цитирует Орлова пресс-служба правительства Амурской области.

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#губернатор #здоровье #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • Kadet_84

    Kadet_84
    51 минута назад

    Цитата из выступления Орлова: "... Закрытие пункта пропуска только в Благовещенске не даст больших результатов, ведь попасть в Приамурье можно и после прибытия из Китая в другие аэропорты страны...", он, что хочет сказать, что в Благовещенск больше въезжает из других регионов, чем через наши пункты пропуска? Интересно получается, значит нашим туда "не рекомендуют", а им оттуда, добро пожаловать!... Закрыть границу, усилить контроль на ж/д и автовокзале за прибывающими из других регионов китайцами. Наверное, Орлову, правительству, Роспотребнадзору, важнее товарооборот с соседями, чем недопущение к нам этой заразы...

  • Kats

    Kats
    48 минут назад

    Нашим властям похрену на население. Им проще сюда узбеков завезти! Дешевая рабсила и не квакают.....

  • Stat

    Stat
    32 минуты назад

    А инфекционная больница справиться,одна на всю область? с двумя своими боксами....

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    27 минут назад

    Власть боится брать на себя какую либо ответственность. На случай выявления - ну мы ж предупреждали!.. И так на всех этапах.

  • Kadet_84

    Kadet_84
    25 минут назад

    Продолжу... По поводу: "прибытия из Китая в другие аэропорты страны", в Вестях только, что рассказывали, про другие аэропорты, как в них поставлена работа по недопущению короновируса на нашу территорию.

  • Arbitr

    Arbitr
    24 минуты назад

    Китайцы не дураки, закрывают свои города, а у нас китайцам можно через границу, ну не идиотизм?

  • холостяк

    холостяк
    14 минут назад

    Показуха высшей степени, граждане не волнуйтесь на границе работает один термосканер купим еще парочку. А на ЖД вокзалах, Аэропортах Автовокзалах есть? Сами говорят, что могут завести из других районах но главное показать что таможня оборудованная.

  • Ирэнио

    Ирэнио
    10 минут назад

    УВАЖАЕМЫЙ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ! МЫ, ЖИТЕЛИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ,УМОЛЯЕМ ВАС ЗАКРЫТЬ ГРАНИЦУ! НАМ ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ ЖИТЬ, МЫ БОИМСЯ ЗА СВОИХ ДЕТЕЙ!!! НАДО ПЕРЕЖДАТЬ ЭТОТ ПЕРИОД, ИНАЧЕ ПРИДЕТ БЕДА ДЛЯ МНОГИХ. НАШ ИММУНИТЕТ НЕ ТАКОЙ СИЛЬНЫЙ , КАК У КИТАЙЦЕВ.

  • full

    full
    8 минут назад

    Пора валить.

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 минуты назад

    Власть заигрывает с людьми, понимает, что для многих Китай - единственный источник получения дохода, своей промышленности нет, всё продали вот эти же "управленцы" во власти. Показно демонстрируют озабоченность и наличие игрушек на границе - тепловизоров. Если один такой засвеченный тепловизором на границе появится то считай часть уже прошла в страну, но не успели ещё заболеть, но инфицированы. И вот тогда начнётся паника, отсутствие мест для госпитализации, запасов продукта в больницах на кормление при стационаре. Но на претензию власть опять отмажется "мы предупреждали воздержаться у нас демократия, люди сами взвешивают риски, кто-то оказался безответственным, мы не виноваты"

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