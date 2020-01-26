Глава Приамурья о ситуации с коронавирусом: паники среди жителей быть не должно

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Губернатор Амурской области Василий Орлов провел совещание, посвященное вопросам недопущения коронаврирусной инфекции на территорию региона. По его словам, среди населения не должно быть никакой паники, однако важно принять комплекс мер по обеспечению безопасности.

Руководитель амурского управления Роспотребнадзора Ольга Курганова рассказала, что с начала года на пунктах санитарно-карантинного контроля досмотрено более 70 тысяч человек. Въехало более 9 тысяч граждан Китая. Около 4 тысяч туристов вернулись из стран Юго-Восточной Азии и КНР.

Ситуация по заболеваемости респираторными инфекциями и гриппом в регионе стабильная, но специалисты прогнозируют сезонный рост заболеваемости.

Ежедневно отслеживается текущая ситуация, 23 января был введен режим повышенной готовности, реализуется утвержденный план работы. Всем муниципалитетам и ведомствам даны рекомендации и распоряжения. Главная на сегодня мера – это отказ от посещения КНР. Известно, что туроператоры области приостанавливают отправку туристических групп на курорты Китая. Гражданам также рекомендуется отказаться от посещения таких стран Юго-Восточной Азии, как Таиланд и Вьетнам.

Выявлены 5 человек, которые заболели после посещения КНР. Взятые пробы были отправлены в лабораторию. Уже известно, что по трем случаям подозрения на коронавирусную инфекцию не подтвердились. Результаты по двум другим пробам должны появиться в ближайшее время. Приамурье сотрудничает с референт-центрами Роспотребнадзора, где пробы оперативно изучаются (для выявления причин заболевания достаточно одного дня).

На пунктах пропуска (благовещенская таможня и аэропорт) проводится тщательный контроль, работают специалисты с тепловизорами. На благовещенской таможне будет действовать двойной контроль: специалисты оценят состояние людей сначала в каждом прибывающем автобусе, а затем и на пункте пропуска. Граждане КНР с подозрением на инфекцию будут отправляться обратно в Хэйхэ, а россиян планируют помещать в изолятор, а затем госпитализировать в боксы инфекционной больницы. На заседании принято решение о закупке дополнительных тепловизоров для обеспечения более эффективной деятельности.

Отдельный пласт работы касается недопущения распространения инфекции в больницах. Всех граждан с высокой температурой призывают не посещать поликлиники самостоятельно, а вызывать врачей на дом.

«Мы видим, что ситуация в Приамурье сейчас стабильная. Никакой паники среди жителей быть не должно. Нам, безусловно, необходимо реализовать комплекс мер, быть готовыми противостоять угрозе, полностью контролировать ситуацию. Принято решение о дополнительном приобретении тепловизоров, в постоянном режиме мы обмениваемся информацией с китайской стороной. Закрытие пункта пропуска только в Благовещенске не даст больших результатов, ведь попасть в Приамурье можно и после прибытия из Китая в другие аэропорты страны, по внутренним дорогам. Закрытие государственной границы или введение карантинных мероприятий на пункте пропуска – это вопрос федеральных полномочий. Но мы также прорабатываем его на случай изменений ситуации в худшую сторону», – цитирует Орлова пресс-служба правительства Амурской области.