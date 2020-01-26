Пансион, музей, ЗАГС: в Благовещенске прошла экскурсия по дому со 130-летней историей

«Школа народных экскурсоводов» в Благовещенске продолжает увлекательные путешествия во времени. Каждую неделю ее участники делают маленькие и большие исторические открытия в своем же городе. В этот раз группа побывала в здании управления ЗАГС по Амурской области и узнала, где прежде располагались музейные коллекции, почему в зале торжеств уложили ковер и как делать запрос о восстановлении информации о своей родословной.

Внешне очень современное здание ЗАГСа с радостным внутренним оформлением имеет богатую историю. Она началась в середине 1870-х годов. Согласно книге «Архитектурное наследие Благовещенска» недалеко от перекрестка улицы Большой и Американского переулка была построена деревянная Алексеевская гимназия. Название свое она получила в честь приезда Великого князя Алексея Александровича. Он пожертвовал на ее основание 500 рублей, было это во время его пребывания в 1873 году. Здание несколько раз достраивалось.

В 1893 году к зданию гимназии был пристроен кирпичный пансион, сегодня это и есть первый этаж здания ЗАГСа. После постройки на улице Иркутской (ныне Горького) кирпичного здания Алексеевской гимназии, пансион в 1911 году перевели туда, а в освободившемся здании разместился городской музей, прежде он располагался в здании Городской управы. Это случилось по инициативе Амурского отделения Общества изучения Сибири и улучшения ее быта. Музей просуществовал в этом домике до 1984 года, после чего был перестроен под Дворец бракосочетания и расширен до двух этажей в 1993 году.

Экскурсию по зданию провела руководитель управления ЗАГС по Амурской области Наталья Томилова. Для начала все сделали общее фото на лестнице, какое бывает здесь на всех свадьбах – только без жениха и невесты. А потом все подняли головы вверх.

— Высота потолков здесь около 8 метров. Только на пошив штор уходит около 120 тысяч рублей. А когда девочки начинают их вешать или мыть люстры под потолком, я на это без дрожи смотреть не могу, — призналась Наталья Томилова.

«Помнит» здание свою одноэтажную историю, прежде здесь располагался городской музей. В числе посетителей нашлись те, кто ходил в него на экскурсии!

«Вход в музей был со стороны переулка тогда Интернационального. Я помню, напротив входа сразу была экспозиция птиц и яиц, были огромные и поменьше. Мои ученики всегда восхищались ей. Я начала работать учителем в 1974 году. Потом, помню, музей переезжал и сотрудники переносили экспонаты через дорогу в областной краеведческий», — рассказала участница «Школы народного экскурсовода» Любовь Головчанская.

Зал торжеств еле вместил всех экскурсантов. А Наталья Томилова припомнила историю с подбором колора для его оформления. Призналась, что ей больше нравится золото с зеленью, это торжественные тона. Но общественность возмутилась и цвета стали коричневым с бежевым. А еще в Благовещенске люди женятся, стоя на ковре. Так не везде принято.

«Мы постелили ковер, как символ семейного уюта. Убираем ковер – становится пусто, — рассмеялась Наталья Томилова. – Вообще, семейный очаг – это очень важно. Нет ничего важнее семьи. Иногда хочется забраться на крышу и закричать: люди, не надо разводиться! Причины у всех одинаковые: ты мне надоел или надоела, моя мама тебя не любит, ты меня не любишь. Хочу обратить внимание, что женщины всегда эмоциональнее, а мужчины часто многого не говорят, но они любят».

После росписи в специальной книге, когда надеты обручальные кольца, а союз скреплен поцелуем, паре говорят «в добрый путь» и все идут в зимний сад.

На первом этаже здания находится святая святых – архив Благовещенска и Благовещенского района. Архивы остальных городов и районов размещены на Шевченко, 24.

«Очень много запросов идет из Америки, Германии, Франции. Немало родственников ищут следы узников ГУЛАГа, подразделения которого, как известно, были в Приамурье. Каждый запрос – это чья-то судьба, судьба целой семьи», — рассказала Наталья Томилова.

В архиве – более 3000 книг, в каждой – 200-250 записей о рождении, браке, расторжении брака, смерти, установлении отцовства с 1926 года и позже.

Документы хранятся в ЗАГСе 100 лет, после чего передаются в Государственный архив. Очень большие архивы в Зее, поселке Магдагачи.

«Документы все оцифровываются, и через какое-то время можно будет найти свои корни. Сейчас, пока ответ или документ придет по почте, теряется 2-3 недели. Человек может направить запрос через сайт ЗАГСа, на электронную почту, приложив скан-копию документов – свидетельств о рождении, через которые прослеживается родство, — рассказала представитель ЗАГС Юлия Ткач.

В работу пришла цифровизация и сегодня запущена специальная база «ЕГР ЗАГС» — Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния, это дает много возможностей для быстрого межведомственного обмена информацией, в том числе даже позволит искать пропавших людей.

На следующей неделе у «Школы народного экскурсовода» будет выездное занятие. 1 февраля в 12 часов участники идут в областной военкомат. Сотрудники расскажут, как искать следы своих родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.

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