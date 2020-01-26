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26января
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В пограничном с Приамурьем Хэйлунцзяне объявлена ЧС первого уровня из-за коронавируса

В пограничном с Приамурьем Хэйлунцзяне объявлена ЧС первого уровня из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

В китайской провинции Хэйлунцзян, пограничной с Амурской областью, приняты беспрецедентные меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции. Объявлена чрезвычайная ситуация первого уровня в области общественного здравоохранения.

«Режим вводится для возможности запрета на проведение массовых мероприятий в помещениях, осуществления дополнительных мер по профилактике и контролю в медицинских учреждениях, усилению мер по вентиляции и дезинфекции общественных мест. К ним относятся аэропорты, железнодорожные станции, крупные супермаркеты. Медицинский персонал отозван с новогодних выходных. Усилен санитарно-эпидемиологический надзор за рынками торговли живой птицей и товарами живой природы», – сообщает 26 января пресс-служба министерства экономического развития и внешних связей Амурской области.

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции на территории Харбина приняли решения:

  • – закрыть все библиотеки, музеи, спортивные комплексы, театры, концертные залы, кинотеатры и другие заведения культуры, зоопарки диких животных, рынки;
  • – ввести масочный режим для работников туристических объектов, торговых центров, больниц, ресторанов и других мест массового скопления людей, также это касается водителей такси и общественного транспорта;
  • – отменить все творческие выступления, соревнования, форумы, выставки и другие массовые мероприятия, при острой необходимости проводить их разрешается только при согласовании с народным правительством Харбина;
  • – туристическим фирмам запрещается направлять туристические группы в районы распространения заболевания, а также предписано сократить количество организованных туристов, выезжающих за пределы провинции Хэйлунцзян; туристические группы, прибывающие в Харбин, направлять обратно;
  • – на производственных предприятиях в срочном порядке наладить выпуск одноразовых масок, защитной одежды, лекарств против пневмонии, максимально обеспечить потребности населения в противоэпидемиологических предметах первой необходимости;
  • – запрещается повышать цены на товары;

В 13 городах и округах провинции созданы центры по контролю и профилактике заболеваний.

Всего на данный момент в городах провинции Хэйлунцзян зафиксировано 15 случаев пневмонии: 8 – в Харбине, 1 – в Муданьцзяне, 3 – в Дацине, 2 – в Суйхуа. Первый подтвержденный случай зафиксирован в городе Цицикар.

17 случаев находятся под подозрением на заражение. Установлено, что 507 человек контактировали с заболевшими. 64 человека из них уже прошли медицинское обследование, которое не подтвердило наличие заболевания. 443 контактировавших еще находятся под наблюдением врачей.

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#здоровье #Китай #коронавирус в Китае

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