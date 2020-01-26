СМИ: Дмитрий Рогозин совершит рабочую поездку на космодром Восточный

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин отправится на космодром Восточный на самолете Ту-204-300, который ранее был специально переоборудован для перевозки космонавтов. Это следует из материалов на сайте госзакупок.

Вылет намечен на 26 января, цель делегации – рабочая поездка на космодром Восточный, в АО «"Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнева» и АО «Красноярский машиностроительный завод». Стоимость фрахта самолета составляет свыше 9,44 миллиона рублей, пишет «Газета.ru».

Этот и второй аналогичный самолет в 2019 году были переданы Центру подготовки космонавтов. «Основными задачами самолетов этого класса являются перевозка космонавтов и оперативной группы госкорпорации "Роскосмос" на космодромы, возвращение после посадки на базу», – говорил начальник ЦПК Павел Власов. Каждый из них рассчитан на 53 посадочных места, включая шесть купе для космонавтов. Кроме того, были внесены изменения в водовакуумную туалетную систему, электросистему и другие системы.

Ранее машины эксплуатировались авиакомпанией «Владивосток Авиа» и были приобретены по контракту с ЦПК. В декабре эти самолеты «Сергей Королев» и «Юрий Гагарин» оказались в совместном владении авиакомпании «Космос». До передачи Ту-204 ПО «Космос» Рогозин использовал для рабочих поездок самолет Ту-134 этой же авиакомпании. Роскосмос сообщал, что планирует использовать Ту-204 для чартерных перевозок в интересах сторонних заказчиков.