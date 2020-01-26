Благовещенец разместил объявление о продаже окаменелых яиц динозавров

На одном из сайтов объявлений появилось необычное предложение от жителя Благовещенска Григория. Он сообщил, что продает окаменелые яйца динозавров, 5 штук, с описанием и экспертизой.

По телефону мужчина объяснил ИА «Амур.инфо», что «кладку» яиц обнаружил его отец – опытнейший геолог, которого сейчас уже нет в живых, в ходе экспедиции. Обследовали один из участков реки Амур.

«Они поначалу не поняли, что это такое. Взяли какое-то количество, загрузили на катер, привезли в Благовещенск. Прошло много экспертиз, отправляли в Москву, в Петербург в институт минералогии. Делали рентгенографию, углеродный анализ. Выяснилось, что это яйца динозавров с зародышами окаменелые», – сказал Григорий.

Все яйца – разных размеров. Указанная на сайте благовещенцем цена – 50 тысяч рублей за штуку.

«Отец перед тем, как уйти из жизни, сказал, что стоимость одного яйца должна составлять не менее тысячи долларов. Я в среднем выставил 50 тысяч. А на деле, я думаю, знающие люди и не один миллион отдали бы за такое, потому что это очень редкая находка», – пояснил амурчанин.