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26января
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сегодня, 15:26 3

Благовещенец разместил объявление о продаже окаменелых яиц динозавров

Благовещенец разместил объявление о продаже окаменелых яиц динозавров
Фото: avito.ru

На одном из сайтов объявлений появилось необычное предложение от жителя Благовещенска Григория. Он сообщил, что продает окаменелые яйца динозавров, 5 штук, с описанием и экспертизой.

По телефону мужчина объяснил ИА «Амур.инфо», что «кладку» яиц обнаружил его отец – опытнейший геолог, которого сейчас уже нет в живых, в ходе экспедиции. Обследовали один из участков реки Амур.

«Они поначалу не поняли, что это такое. Взяли какое-то количество, загрузили на катер, привезли в Благовещенск. Прошло много экспертиз, отправляли в Москву, в Петербург в институт минералогии. Делали рентгенографию, углеродный анализ. Выяснилось, что это яйца динозавров с зародышами окаменелые», – сказал Григорий.

Все яйца – разных размеров. Указанная на сайте благовещенцем цена – 50 тысяч рублей за штуку.

«Отец перед тем, как уйти из жизни, сказал, что стоимость одного яйца должна составлять не менее тысячи долларов. Я в среднем выставил 50 тысяч. А на деле, я думаю, знающие люди и не один миллион отдали бы за такое, потому что это очень редкая находка», – пояснил амурчанин.

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    53 минуты назад

    надо вначале трудовой отца изучить.

    не думаю, что там прописано - "чё нашёл-то твоё"

  • 30 минут назад

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    13 минут назад

    На Пасху неплохой подарок. Покрасить только.И освятить у Святослава.

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