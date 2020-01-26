В Амурской области пока не будут закрывать границу из-за вспышки коронавируса

«Что касается закрытия пунктов пропуска на международной границе Российской Федерации, то решение об этом может быть принято только на уровне Федеральных компетентных органов при наличии серьезной угрозы проникновения вирусной инфекции. На сегодняшний день говорить о закрытии пунктов пропуска – преждевременно.

В настоящее время на всех пунктах пропуска усилен санитарно-эпидемиологический контроль при въезде российских и иностранных пассажиров, отработан режим проведения необходимых процедур в случае выявления граждан с признаками инфекции. Напоминаем о рекомендации не выезжать в КНР без особой необходимости», – сообщили в министерстве.

С 24 по 26 января работа пункта пропуска Благовещенской таможни приостановлена в связи с празднованием китайского Нового года. Завтра, 27 января, он заработает в штатном режиме. Некоторые жители Благовещенска считают, что если границу не закрыть на карантин, есть большая вероятность завоза инфекции в областной центр.

«С понедельника начнёт работать таможня. Все китайцы, которые уезжали на новогодние каникулы, рванут обратно. Вот тогда и начнётся. Не понятно только почему власти бездействуют, ждут заболевших?», – написал один из читателей Амур.инфо.

Между тем, в социальных сетях уже стали появляться мемы на эту тему.

Например, это изображение в своем инстаграм-аккаунте разместил начальник управления по научной работе и международному сотрудничеству, директор Института Конфуция БГПУ Николай Кухаренко. «Так ситуацию видят сегодня благовещенцы», – подписал Кухаренко изображение.

Как писало Амур.инфо, в пограничной с Амурской областью китайской провинции Хэйлунцзян один из случаев заражения оказался смертельным.

Портал Biang пишет, что в соседнем с Благовещенском Хэйхэ ввели «I» самый высокий уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в связи со вспышкой в Ухане коронавируса 2019-nCoV. Власти города призывают население меньше выходить из дома, не бывать в местах скопления народа, и носить защитные маски.

«После изучения ситуации, администрация города Хэйхэ приняла решение ввести 25 января в городе «I» уровень реагирования на чрезвычайные ситуации. Горкому Хэйхэ и администрации города поручено вести работу по профилактике и контролю за распространением коронавируса нового вида. Для того, чтобы усилить меры безопасности, просим население не собираться в местах скопления людей, как можно больше времени оставаться дома, чтобы обеспечить эффективную защиту от коронавируса. Очень важно при выходе на улицу носить защитную маску», – говорится в сообщении администрации.

Как пишет Biang, ранее в соцсетях пользователи выразили озабоченность, что власти Хэйхэ не принимают мер против распространения коронавируса. 24 января, интернет-пользователи в том числе заявляли, что власти не отследили, кто в последние дни приезжал в Хэйхэ из Уханя, а также выразили обеспокоенность о том, что жители города массово вышли в город отмечать Китайский Новый год в ресторанах, и никто не носил защитные маски. На 25 января, количество заболевших коронавирусом нового вида 2019-nCoV за сутки в пограничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян увеличилось на 5 человек и составило 9 человек.