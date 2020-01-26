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26января
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сегодня, 14:20 0

Амурчане завоевали медали первенства России по джиу-джитсу

Амурчане завоевали медали первенства России по джиу-джитсу
Фото: instagram.com/minsport28

В городе Конаково завершился первый день первенства России по джиу-джитсу для спортсменов до 16 лет. Амурчане принимали участие в разделе не-ваза (борьба в партере). Они завоевали несколько медалей.

Так, Никита Бондаренко занял второе место соревнований. Он вошел в состав сборной команды России. Дарья Корнеева завоевала третье место, также бронза у Владислава Баева. Еще четыре амурских спортсмена заняли 5-е места: Алексей Сапко, Леонид Архипов, Павел Шаварнаев и Айна Мункубаева, сообщается в Инстаграме министерства по физической культуре и спорту Амурской области.

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