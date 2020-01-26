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26января
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сегодня, 13:18 0

В Чите четверо детей с отцом жили в заброшенном доме без окон и грелись от костра

В Чите четверо детей с отцом жили в заброшенном доме без окон и грелись от костра

В Забайкальском крае следователи начали проверку после появившихся в СМИ сообщений об отце, живущем с четырьмя детьми в аварийном доме. Как выяснилось, отец детей был осужден за хранение наркотиков и скрывался, так как не отбыл наказание до конца. Мать детей ушла от них в середине января.

Главу семейства полицейские задержали и доставили в изолятор. «По данным следствия, 37-летний мужчина с лета 2019 года и до настоящего времени проживал с четырьмя малолетними детьми – пятилетней девочкой и тремя мальчиками 6, 10 и 12 лет – в неприспособленных для проживания зданиях и сооружениях... Отец скрывался от правоохранительных органов и находился в розыске по обвинению в причинении вреда здоровью средней тяжести. Мужчина сегодня задержан и водворен в следственный изолятор», – говорится в сообщении СУСК по Забайкальскому краю.

Как установили следователи, малолетние дети жили в антисанитарных помещениях без отопления и электричества, у них практически не было зимней одежды и еды, они не посещали детский сад и школу, пишет РИА Новости.

Как сообщает РБК, детей отправили в приют. Семью с четырьмя детьми, греющимися возле костра, нашли в заброшенном здании в Чите 23 января. Читинский общественник Евгений Федоров устроил их в квартиру, после чего семье начали помогать люди. По словам отца семейства, мать бросила их из-за его пьянства.

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#Дальний Восток #дети #жизнь

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