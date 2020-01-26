В Благовещенске спасатели вынесли из огня отравившуюся угарным газом пенсионерку

Фото: @amurskiespasateli

Спасатели спасли пожилую женщину при пожаре на улице Чайковского в Благовещенске. Пенсионерку вынесли из огня с признаком отравления угарным газом и оказывали ей помощь.

Об этом сообщают амурские спасатели у себя в Инстаграме. «Приехав на место возгорания, спасатели подключились к процессу, поочередно выполняя пострадавшей непрямой массаж сердца. Реанимационные действия оказывались не меньше получаса до приезда скорой помощи», – уточняется в публикации.

Спасатели в общем рассказали о том, как прошла смена с 25 на 26 января. «Прошедшие сутки для дежурной смены областного поисково-спасательного отряда выдались сложными. За смену ребята выезжали на шесть вызовов, четыре из которых – помощь на пожаре. На возгорании нежилого дома по улице Загородной спасатели с помощью бензореза вскрывали кровлю дома. В районе 16-й линии горело несколько помещений. Пострадало двое мужчин. Спасатели предоставили им автомобиль, чтобы они могли согреться до приезда скорой помощи», – рассказали спасатели.