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26января
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сегодня, 12:24 6

Юрий Трутнев поручил обеспечить безопасность в ДФО из-за коронавируса

Юрий Трутнев поручил обеспечить безопасность в ДФО из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить безопасность приграничных территорий Дальнего Востока. Такие меры были приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции на севере Китайской Народной Республики.

Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области. Поручение дано Роспотребнадзору, Пограничной службе ФСБ России и главам дальневосточных регионов. Также необходимо разработать комплекс превентивных мер по защите населения. Доклад о ситуации и принятых мерах будет сделан в трехдневный срок.

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#коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    закрывать надо границу однозначно

  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    Южная Корея зафиксировала третий случай пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV:

  • Kats

    Kats
    1 час назад

    Мера может быть только одна. Но ее, увы, не примут! И вся эта зараза уже с завтрашнего дня полезет к нам тысячами!

  • Алхимик

    Алхимик
    1 час назад

    Закрытие границы продлится не один месяц.. Это будет удар по экономике. Лучше бы бесплатно раздавали противоаэрозольные респираторы и защитные очки.

  • FYV78

    FYV78
    24 минуты назад

    Удар по экономике будет, если сюда затащат вирус и массово болеть начнут. Вот с завтрашнего дня и начнется "рулетка" -завезли или пронесло. Та ситуация, когда лучше перебдеть, чем не добдеть.

  • Изнуренков

    Изнуренков
    9 минут назад

    Ну и для понимания масштабов и паникеров, у которых пукан рвёт:

    - Ежегодно в период сезонных эпидемий гриппом болеет от 5 до 10% всего населения планеты, что составляет порядка 1 млрд человек. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ежегодно, от гриппа, погибают до 650 тысяч человек (с) Роспотребнадзор https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=12661

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