Юрий Трутнев поручил обеспечить безопасность в ДФО из-за коронавируса

Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил обеспечить безопасность приграничных территорий Дальнего Востока. Такие меры были приняты в связи с распространением коронавирусной инфекции на севере Китайской Народной Республики.

Об этом сообщается на сайте правительства Амурской области. Поручение дано Роспотребнадзору, Пограничной службе ФСБ России и главам дальневосточных регионов. Также необходимо разработать комплекс превентивных мер по защите населения. Доклад о ситуации и принятых мерах будет сделан в трехдневный срок.

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#коронавирус в Китае

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Любовь Чуприна