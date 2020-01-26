В Благовещенске при тушении пожара обнаружены тела двух погибших

Фото: Архив пресс-службы ГУ МЧС России по Амурской области

В Благовещенске при тушении возгорания в нежилом доме пожарные обнаружили тела двух погибших. Горел дом по улице Загородной.

«Сообщение о пожаре поступило вечером 25 января. К месту вызова были направлены 11 сотрудников Благовещенского пожарно-спасательного гарнизона и три единицы техники. В течение получаса пожарные ликвидировали открытое горение. В результате пожара дом поврежден огнём по всей площади. При пожаре обнаружены тела двух погибших», – сообщает амурское управление МЧС. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

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Любовь Чуприна