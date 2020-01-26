Для меня самого это шок: вандал, разгромивший снежный городок в Благовещенске, попросил прощения

Как писало Амур.инфо, происшествие случилось рано утром 23 января. Двое молодых людей – девушка и юноша – намеренно разбили 17 из 36 ледовых фигур. Правонарушение зафиксировала камера наружного наблюдения. Через некоторые время подозреваемых доставили в отдел полиции, где они признались в содеянном. Свои действия молодые люди объяснили тем, что находились в состоянии опьянения.

«Я Чебеняев Иван, тот самый вандалист, рагромивший снежный городок. Я хочу попросить прощения у каждого человека за мой поступок, очень сильно сожалею об этом. Да, у меня нет никаких оправданий, и я готов понести заслуженное наказание. Я понимаю недовольства общества, это был очень ужасный поступок по отношению к труду работников, художников и вообще всех людей. Еще раз прошу извинения», – сказал благовещенец. Он рассказал, что извиниться его смотивировали осознание и сожаления о произошедшем. Свою роль сыграл и резонанс в СМИ.

«Зачем я это сделал, не могу сказать. На этот вопрос нет ответа, не могу его найти. Я был в состоянии опьянения, не отдавал себе отчета, но это, конечно, не оправдание. Раньше со мной такого никогда не было. Для меня самого это шок, не ожидал от себя такого. Я хочу попросить прощения отдельно у скульптора. Это большой труд, искусство, которое я сломал, испортил. С девушкой сейчас отношения не поддерживаем, но, думаю, что она тоже сожалеет», – сказал Иван.

В отношении парня и девушки возбуждено уголовное дело. Им грозит ответственность по части 2 статьи 214 «Вандализм». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.