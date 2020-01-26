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26января
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Для меня самого это шок: вандал, разгромивший снежный городок в Благовещенске, попросил прощения

Для меня самого это шок: вандал, разгромивший снежный городок в Благовещенске, попросил прощения

Один из вандалов, разрушивший фигуры в снежном городке Благовещенска, просит прощения за свой поступок. Со словами извинений к горожанам и скульпторам, которые трудились над созданием ледовых и снежных фигур, молодой человек обратился в редакцию Амур.инфо.

Как писало Амур.инфо, происшествие случилось рано утром 23 января. Двое молодых людей – девушка и юноша – намеренно разбили 17 из 36 ледовых фигур. Правонарушение зафиксировала камера наружного наблюдения. Через некоторые время подозреваемых доставили в отдел полиции, где они признались в содеянном. Свои действия молодые люди объяснили тем, что находились в состоянии опьянения.

«Я Чебеняев Иван, тот самый вандалист, рагромивший снежный городок. Я хочу попросить прощения у каждого человека за мой поступок, очень сильно сожалею об этом. Да, у меня нет никаких оправданий, и я готов понести заслуженное наказание. Я понимаю недовольства общества, это был очень ужасный поступок по отношению к труду работников, художников и вообще всех людей. Еще раз прошу извинения», – сказал благовещенец. Он рассказал, что извиниться его смотивировали осознание и сожаления о произошедшем. Свою роль сыграл и резонанс в СМИ.

«Зачем я это сделал, не могу сказать. На этот вопрос нет ответа, не могу его найти. Я был в состоянии опьянения, не отдавал себе отчета, но это, конечно, не оправдание. Раньше со мной такого никогда не было. Для меня самого это шок, не ожидал от себя такого. Я хочу попросить прощения отдельно у скульптора. Это большой труд, искусство, которое я сломал, испортил. С девушкой сейчас отношения не поддерживаем, но, думаю, что она тоже сожалеет», – сказал Иван.

В отношении парня и девушки возбуждено уголовное дело. Им грозит ответственность по части 2 статьи 214 «Вандализм». Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до лишения свободы.

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#жизнь #США #таможня

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Комментарии
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  • кержак

    кержак
    2 часа назад

    ...ну чо...парень еще не совсем потерян раз нашел в себе мужество прилюдно себя назвать и покаяться...

  • Жан Плов Лагман

    Жан Плов Лагман
    2 часа назад

    Адвокат начал отрабатывать гонорар ))

  • Картина маслом

    Картина маслом
    2 часа назад

    Да никому не нужна их посадка, содержание в тюрьме за счёт налогоплательщиков, там и так хватает нахлебников. Признал, что виноват, правильно, по другому и нельзя! Надо просто понести заслуженное наказание, трудотерапия, самое то, плюс штраф, который позволит восстановить то, что было создано людьми для общества!

  • Дан

    Дан
    2 часа назад

    Жан Плов Лагман

    Адвокат начал отрабатывать гонорар ))



    Эт точно!

  • Дан

    Дан
    2 часа назад

    Картина маслом

    ...плюс штраф, который позволит восстановить...



    ...и будет таким, штобы они запомнили наказание надолго.

  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    обязательные работы-пусть теперь убирает бесплатно площадь

  • батарейка

    батарейка
    1 час назад

    Как и предполагалось,их простят. Держу пари.через месяц все всё забудут. АИ в том числе.Простим, он покаялся.

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Дукла

    обязательные работы-пусть теперь убирает бесплатно площадь



    Да уберут без него. Пусть деньгами компенсирует. На изготовление-украшение потрачены немалые денюжки, а он все это переломал. Тут, либо тюрма, либо приличный штраф.

  • Дукла

    Дукла
    1 час назад

    да штраф будет в пользу государства и город денег и не увидит

  • posta

    posta
    1 час назад

    думаю,тюрьма лучше им не сделает. а вот существенный штраф, который бы они выплачивали десяток лет, будет уместен.

  • foxik62

    foxik62
    1 час назад

    Если простят, то в следующий раз это быдло ,накачавшись алкоголем, совершит более серьёзный проступок. Наказание должно быть неотвратимым.

    P.S. Ну а попутчицу хоть чпокнул? Или зря перед ней выпендривался на площади?

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Дукла

    да штраф будет в пользу государства и город денег и не увидит



    Да нифига. В местный бюджет. Но, главное, воспитательное воздействие. Напакостил обществу -получи финансовый ущерб для своего личного бюджета.

  • ay

    ay
    1 час назад



    Для меня самого это шок: вандал, разгромивший снежный городок в Благовещенске, попросил прощения



    Ещё бы вандал не запел такие песни - когда маячит крупный штраф, а то и срок.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    52 минуты назад

    ay


    Для меня самого это шок: вандал, разгромивший снежный городок в Благовещенске, попросил прощения



    Ещё бы вандал не запел такие песни - когда маячит крупный штраф, а то и срок.


    Ниче ему не маячило. Его бы мож даже и не нашли, если б сам не пришел.

  • Родя

    Родя
    52 минуты назад

    И что понять и простить? Какой он нахер благовещенец? Быдло понаехавшее, сначала пусть уголовку отхватит, а потом бы еще за каждую разбитую скульптуру в двойном размере пусть в бюджет оплачивает.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    50 минут назад

    Комменты почитал и вспомнилось: повинную голову рубят дважды.

  • Andrik 123

    Andrik 123
    43 минуты назад

    Интересно, если к примеру в алкогольном состоянии не вандализм, а

    человека сбил? тоже потом сказал, извините, я не хотел, мне стыдно и т.д прошу простить меня

  • Рудольф Шнапс

    Рудольф Шнапс
    35 минут назад

    Дмитрий1

    Комменты почитал и вспомнилось: повинную голову рубят дважды.



    " Расстреливать два раза уставы не велят " (ВВС)

  • mujichok

    mujichok
    17 минут назад

    Да простили уже, счёт выставляйте молодым людям на постройку 34 фигур на следующий год и разбег.

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