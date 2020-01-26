Власти провинции Хэйлунцзян объяснили причину смертного случая от коронавируса
Пациентка из Суйхуа скончалась от осложнений, вызванных имеющимися у нее ранее заболеваниями. Комитет по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян объяснил причину, по которой в провинции произошел смертельный случай в результате вспышки коронавируса.
Об этом сообщает портал Biang со ссылкой на Хэйлунцзянское телевидение.
«В Суйхуа коронавирусом заболела 73-летняя женщина. Учитывая, что у нее были гипертония и сахарный диабет, коронавирус у женщины вызвал тяжелую форму пневмонии с высокой температурой, сильным кашлем и нехваткой воздуха при дыхании. 23 января пациентка находилась в тяжелом состоянии, и она скончалась. У пожилых пациентов, уже имеющих какие-либо заболевания, заболевание проходит в острой форме, может возникнуть дыхательная и сердечная недостаточность, а также истощение организма. Все это является основной причиной летального исхода», – заявил на брифинге в Харбине консультант Комитета по гигиене и здоровью провинции Хэйлунцзян Цуй У. Эксперт также посоветовал всем, кто приехал в Хэйлунцзян из Уханя после 10 января, самостоятельно изолироваться дома на 14 дней.
«Лучше всего находиться все это время дома. Если надо выходить на улицу, то выходить лучше в маске. В случае высокой температуры, обращаться в больницу. Чем раньше болезнь будет диагностицирована, тем проще ее будет лечить», – отметил он. На 25 января, количество заболевших коронавирусом нового вида 2019-nCoV за сутки в пограничной с Россией китайской провинции Хэйлунцзян увеличилось на 5 человек и составило 9 человек. На данный момент в провинции зарегистрирован только 1 летальный исход.
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