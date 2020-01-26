Путин поручил сократить сроки рассмотрения заявлений на материнский капитал

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«Обеспечить внесение в законодательство изменений, направленных на сокращение сроков рассмотрения заявлений граждан о распоряжении средствами материнского капитала, в том числе за счёт организации электронного взаимодействия между территориальными органами Пенсионного фонда и кредитными организациями, предоставляющими льготные ипотечные жилищные кредиты (займы) семьям с детьми», – говорится в перечне поручений.

Также до 1 марта этого года правительству поручено подготовить и представить предложения, касающиеся совершенствования порядка проведения авиационных работ по охране лесов от пожаров, в том числе координации этих работ федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности.

«Обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на совершенствование порядка проведения на землях лесного фонда лесоустройства и проектирования лесных участков, в том числе в части, касающейся осуществления полномочий в указанной сфере органами государственной власти РФ, определения периодичности проведения лесоустройства, обеспечения при проведении лесоустройства прав собственников смежных земельных участков, совершенствования порядка представления проектной и иной документации о границах лесничеств и лесных участков для внесения сведений о них в Единый государственный реестр недвижимости», – гласит еще одно поручение. Срок исполнения поручения – 1 июля 2020 года. Ответственный – председатель правительства Михаил Мишустин.

Также Владимир Путин поручил обеспечивать совместно с органами исполнительной власти субъектов внесение сведений о границах лесничеств и лесных участков в Единый государственный реестр недвижимости в соответствии с документацией, подготовленной при проведении лесоустройства до 1 января 2020 года. Доложить необходимо до 1 марта 2020 года, далее – один раз в квартал. Ответственные: Михаил Мишустин, руководители высших органов исполнительной власти субъектов РФ.

Счётной палате совместно с Генеральной прокуратурой президент поручил провести проверку эффективности расходования средств, выделенных из бюджетов на проведение лесоустройства в период с 1 января 2015 года по 1 января 2020 года. Доложить необходимо до 30 апреля 2020 года. Ответственные – председатель Счетной палаты Алексей Кудрин, генпрокурор Игорь Краснов.

До 1 февраля 2020 года Министерству обороны РФ поручено представить предложения по увековечению памяти о подвиге разведчицы партизанского отряда «Знаменский» Софьи Аракчеевой. Ответственный – министр обороны Сергей Шойгу.

Генпрокурору Краснову Путин поручил организовать мониторинг правоприменения ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О средствах массовой информации» и ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», при необходимости принять меры прокурорского реагирования для обеспечения защиты прав граждан. Доклад – до 31 марта 2020 года, далее – один раз в полугодие.

До 31 марта также поручено организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении активиста Константина Котова, которого приговорили к четырем годам лишения свободы за неоднократное участие в несанкционированных митингах. При наличии оснований принять меры прокурорского реагирования.