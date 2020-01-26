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26января
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сегодня, 09:42 1

В амурскую колонию пытались передать телефоны, спрятав их в торте

В амурскую колонию пытались передать телефоны, спрятав их в торте

Сотрудники исправительной колонии № 8 в Амурской области пресекли попытку передать партию мобильных телефонов в учреждение. Мужчина пытался передать в колонию запрещенные в местах лишения свободы средства связи, спрятав их между коржами торта.

В ходе отработки полученной оперативной информации при досмотре передачи продуктов были обнаружены семь сотовых телефонов. Запрещенные предметы были изъяты в процессуальном порядке. В отношении гражданина составлен протокол об административном правонарушении, сообщает пресс-служба УФСИН России по Амурской области.

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#происшествия

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Комментарии
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  • mm_Эрнест Пирожков

    mm_Эрнест Пирожков
    1 час назад

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