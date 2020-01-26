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26января
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сегодня, 09:19 6

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения китайского коронавируса

Си Цзиньпин заявил об ускорении распространения китайского коронавируса
Фото: pixabay.com

Темпы распространения коронавируса 2019-nCoV в Китае ускорились. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, сообщает «Лента.ру».

«Мы столкнулись со сложной ситуацией, так как распространение нового коронавируса ускоряется», — заявил китайский лидер. Он также призвал Центральный комитет Коммунистической партии Китая активно участвовать в решении этой проблемы.

К вечеру 25 января жертвами вируса стал 41 человек. Всего на территории страны зафиксировано 1 355 подтвержденных случаев заражения опасной инфекцией. Сообщается, что меры властей по защите населения затрагивают свыше миллиарда жителей страны. В 22 провинциях и муниципалитетах введен наивысший уровень опасности из-за угрозы здоровью людей.

Вспышка ранее неизвестного заболевания произошла в конце декабря в городе Ухань. Несколько случаев было зафиксировано за пределами Китая: в Японии, Южной Корее, Таиланде, США. В России больных новой коронавирусной инфекцией не зарегистрировано, сообщили 25 января в Роспотребнадзоре.

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#коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    2 часа назад

    надо закрывать границу-как это сделали многие страны

  • Алхимик

    Алхимик
    1 час назад

    А кто закрыл?

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    41 жертва: по какой причине? Заболевание не лечится? Или не обращались к врачам/поздно обратились?

    Кто-то хочет навести ужас на население?...

  • mm_Эрнест Пирожков

    mm_Эрнест Пирожков
    1 час назад

    Пaрни, надeюсь и вaс нacтигнет тaкое же cчaстьe, как и меня. Оргазмы cтали сильнeе нaвeрное в рaз 100! Дa и у партнёрши тоже! Как она орёт!!! Я проcто шокирован. Дa и выноcливee стал в нecколько раз и cтояк кaменный, нe упуcти cвой шaнc пoрaдoвать ceбя и eё в пocтeли, а вычитал здeсь ---- https://nnna.ru/man

  • Алхимик

    Алхимик
    31 минута назад

    Поздно госпитализируют и ослабленный имуннитет.

  • ЕлЕнА Я

    ЕлЕнА Я
    18 минут назад

    Myxira

    41 жертва: по какой причине? Заболевание не лечится? Или не обращались к врачам/поздно обратились?

    Кто-то хочет навести ужас на население?...



    При этом вирусе легкие превращаются в кашу за три дня, если что!

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