Выбор читателей за 25 января
Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 25 января.
Как в «Пункте назначения»: в Приамурье погиб водитель, на чью машину упали бревна с лесовоза
Вечером 24 января около 17:40 в Благовещенском районе произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса марки «хонда». Это случилось на 81 километре автодороги сообщением Благовещенск – Свободный, в районе села Прядчино.
В начале следующей недели в Приамурье ожидается потепление
На текущей неделе в Амурской области было два снежных циклона, которые оставили в общей сумме от 0,8 до 2 миллиметров осадков. В большинстве районов количество выпавшего снега составило 60–70 % декадной нормы.
СМИ: в Благовещенске задержали экс-чиновника из Хабаровска, находящегося в федеральном розыске
В Благовещенске сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. По информации СМИ, речь идет об экс-начальнике управления транспорта Хабаровска Сергее Суковатом.
В провинции Хэйлунцзян подтвердились 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией
По информации из официальных источников стало известно, что по состоянию на конец 24 января в провинции Хэйлунцзян было выявлено еще 5 фактов заражения пневмонией, вызванной новым штаммом коронавируса. Таким образом, в граничащей с Амурской областью провинции подтверждено девять случаев заболевания.
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