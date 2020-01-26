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26января
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Выбор читателей за 25 января

Выбор читателей за 25 января

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей субботы, 25 января.

Как в «Пункте назначения»: в Приамурье погиб водитель, на чью машину упали бревна с лесовоза

Вечером 24 января около 17:40 в Благовещенском районе произошло смертельное ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса марки «хонда». Это случилось на 81 километре автодороги сообщением Благовещенск – Свободный, в районе села Прядчино.

В начале следующей недели в Приамурье ожидается потепление

На текущей неделе в Амурской области было два снежных циклона, которые оставили в общей сумме от 0,8 до 2 миллиметров осадков. В большинстве районов количество выпавшего снега составило 60–70 % декадной нормы.

СМИ: в Благовещенске задержали экс-чиновника из Хабаровска, находящегося в федеральном розыске

В Благовещенске сотрудники транспортной полиции задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске. По информации СМИ, речь идет об экс-начальнике управления транспорта Хабаровска Сергее Суковатом.

В провинции Хэйлунцзян подтвердились 5 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией

По информации из официальных источников стало известно, что по состоянию на конец 24 января в провинции Хэйлунцзян было выявлено еще 5 фактов заражения пневмонией, вызванной новым штаммом коронавируса. Таким образом, в граничащей с Амурской областью провинции подтверждено девять случаев заболевания.

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#Обзор #интернет #СМИ

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