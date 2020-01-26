В вагонах поезда «Москва – Владивосток» появятся душ и кофемашины

РЖД планируют поставить поезд с новым купе и плацкартом на маршруте «Москва – Владивосток», в котором будет душ, персональные сейфы и сенсорные смесители. Об этом заявил генеральный директор Федеральной пассаж пассажирской компании, дочерней компании ОАО «РЖД», Петр Иванов.

«В середине февраля 2020 года планируем начать обновление состава поездов 99/100 Москва – Владивосток», – рассказал директор ФПК. Петр Иванов также отметил, что в новых вагонах будут расположены USB-розетки, персональные сейфы, душ, пеленальный столик, сенсорные смесители и электросушилки для рук.

В общем пространстве поезда разместят вендинговые аппараты, кофемашины, холодильники и зоны для приема пищи.

Первый новый купейный вагон ФПК запустили в октябре 2019 года на маршруте Москва – Белгород, сообщает РИА VladNews.