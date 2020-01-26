Гороскоп 26 января: Ракам стоит поверить в себя, а Девам пересмотреть планы на будущее

Восход Солнца: 08:12

Заход Солнца: 17:11

Солнце в Водолее.

Овен. Критический день, когда не стоит совершать важных необратимых поступков, особенно касающихся здоровья. Осложнения и замедление хода дел, недовольство и требовательность близких людей скажутся на нервной системе. Многие Овны будут стремиться к уединению.

Телец. Это самый подходящий день для решения семейных проблем. Звезды обещают, что именно сегодня к Тельцам вернутся чувства нежности и взаимной любви. Постарайтесь, чтобы их хватило надолго. Велика возможность случайной удачи, в результате которой ваше финансовое положение улучшится.

Близнецы. Этот день может обострить все проблемы этого месяца. Велика вероятность конфликтных ситуаций, в результате которых Вы можете иметь неприятности. Немногословность, умение анализировать события и выдержка - главные условия сохранения независимости.

Рак. Девиз дня - вера в себя. Не принимайте ничего случившегося сегодня близко к сердцу и ни в коем случае не падайте духом. На семейном небосклоне новых туч не предвидится. Займитесь накопившимися делами, обратите внимание на состояние бюджета: Вам придется контролировать свои расходы, потому что впереди дополнительные материальные затраты, так что лучше к ним подготовиться заранее.

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Лев. Низкий жизненный потенциал может повлиять на Вашу работоспособность и умение принимать верные решения. Не исключены мелкие недоразумения, поэтому необходимо спланировать распорядок дня заранее. Вторая половина дня благоприятна для покупок.

Дева. Сегодня рекомендуется пересмотреть планы на будущее.Но при этом рассчитывайте только на свои силы, не полагаясь на партнеров и родственников. Бытовые проблемы выйдут на передний план.

Весы. Круговорот событий сегодня поглотит Вас целиком. Вы окажетесь всем нужны, а разорваться будете не в состоянии, так что подумайте о том, что для вас важнее и кому вы нужнее. Вы можете заняться благоустройством своего дома, квартиры, решить вопросы с охраной жилища. Возможен успех в финансовых операциях.

Скорпион. Нежелание руководствоваться здравым смыслом, упрямство или излишняя прямолинейность могут негативно сказаться на всех делах этого дня. Вероятно, даже завидная работоспособность и поддержка окружающих не принесет заметных результатов из-за неблагоприятного расположения планет.

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Стрелец. День отдыха, обретения новых источников энергии. Благоприятный день для совместных мероприятий или коллективного отдыха. Вечером вероятны осложнения в отношениях с детьми или ссора между партнерами по браку.

Козерог. Неблагоприятный день. Не назначайте никаких деловых встреч, так как по принципиальным вопросам будет чрезвычайно трудно прийти к общему мнению с партнерами. Будет сложно сконцентрировать внимание, сосредоточиться.

Водолей. Звезды по-прежнему расположены неблагоприятно. Беспокойный образ жизни, большой объем работы могут значительно снизить Ваш жизненный тонус. Вероятны затруднения в новых делах, переосмысление намеченных целей. Не исключены крупные финансовые потери.

Рыбы. Регрессивное движение Венеры неблагоприятно скажется на отношениях в личной жизни. Остерегайтесь романтических приключений — они могут иметь нежелательные последствия. Мужчинам-Рыбам во избежание неприятностей не следует идти на поводу своих страстей. Женщинам-Рыбам звезды советуют избегать резких высказываний или разговора в повышенных тонах. Следует обратить внимание на свое самочувствие.

Астролог: Вальдемар Небоходцев